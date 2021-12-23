Причини болю в грудях, про які повинна знати жінка

Біль в грудях - це зовсім не весело, вона може виникнути з нізвідки, і, якщо ви не знаєте, що у вас є певний стан, яке викликає напади, може бути важко визначити причину. За даними досліджень, болі в області грудей можуть проявлятися у багатьох формах і з різним ступенем інтенсивності: іноді вони можуть відчуватися як легкий біль, а іноді немов у вас ніж затиснутий в грудній клітці, повідомляє Greatpicture.

На щастя, болю в грудях не завжди вказують на серйозну проблему. Ось список з п'яти незвичайних речей, які можуть викликати біль і сором у грудях, в залежності від ступеня тяжкості. Однак важливо пам'ятати, що біль в грудях може вказувати на проблему, яка загрожує життю; якщо ви відчуваєте біль або утруднення в грудях, негайно зверніться по медичну допомогу.

5 причин болю в грудях, про які повинна знати кожна жінка.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - це стан, при якому кислота зі шлунку підіймається вгору в стравохід або в трубку, що сполучає ваш рот і шлунок. Коли це відбувається, слизова оболонка стравоходу дратується, і ви можете відчувати біль в грудях. Більшість людей час від часу відчувають кислотний рефлюкс. Однак, якщо у вас ГЕРБ, ви можете страждати від легких до помірних симптомів до двох разів на тиждень.

Крім болю в грудях, інші загальні ознаки ГЕРБ включають печію, утруднене ковтання, зригування їжі або кислої рідини і відчуття грудки в горлі. При наявності серйозних симптомів слід звернутися до лікаря, оскільки для полегшення дискомфорту можуть бути прописані певні ліки.

Астма

Ми знаємо, що астма викликає роздратування легенів, але чи знаєте ви, що вона також може бути причиною болю в грудях? Якщо у вас астма, ваші дихальні шляхи звужуються і накопичується зайвий слиз. Це звуження утруднює дихання і може викликати кашель, хрипи, задишку та біль в грудній клітці.

Деякі люди, які страждають на астму, відчувають більш важкі або більш часті симптоми, ніж інші. Хоча це неможливо вилікувати, ними можна управляти. Якщо ви вважаєте, що ваші симптоми можуть погіршуватися, обов'язково негайно зверніться по медичну допомогу, можливо вам навіть буде потрібно невідкладна допомога.

Панічні атаки

Якщо ви страждаєте від неспокою, панічні атаки можуть бути причиною болю в грудях. Згідно з американською асоціацією тривожності і депресії, паніческая атака - це раптове виникнення сильного страху чи дискомфорту. Вона досягає свого піку протягом декількох хвилин, і коли це відбувається, то це може супроводжуватися фізичними симптомами, такими як прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння і біль в грудях.

Важливо пам'ятати, що напади паніки цілком реальні і заслуговують на серйозну увагу. Вони можуть з'явитися з нізвідки і можуть бути дуже страшними, особливо якщо вам не поставили правильний діагноз. Якщо ви думаєте, що страждаєте від панічних атак, обговоріть свої симптоми і доступні методи лікування зі своїм лікуючим лікарем.

Оперізуючий лишай.

Якщо в минулому ви коли-небудь хворіли на вітряну віспу, у вас може бути ризик розвитку оперізувального лишаю і це також може викликати біль в грудній клітці. Оперізуючий лишай викликаний реактивацией вірусу вітряної віспи, того який власне і викликав у вас вітряну віспу. Інфекція проявляється знову у вигляді хворобливої висипу, зазвичай у вигляді смуги пухирів, яка обвиває одну сторону тулуба.

Хоча оперізуючий лишай не є небезпечним для життя, він може доставляти великий дискомфорт і біль. Поряд з видимою висипкою і болем у грудях ви можете відчути свербіж, поколювання або печіння на шкірі. Зверніться до свого лікаря, якщо ви хворіли на вітряну віспу і відчуваєте симптоми інфекції.

Легенева гіпертензія

Якщо у вас легенева гіпертензія, ви страждаєте від високого кров'яного тиску, яке впливає на артерії в легенях і на праву частину серця. У цьому стані крихітні артерії в легенях звужуються або блокуються, що ускладнює проходження крові через них.

На відміну від деяких менш серйозних причин болю в грудях, легенева гіпертензія може бути небезпечною для життя і може поступово погіршуватися.

Інші загальні симптоми включають задишку, втому і набряки в щиколотках і ногах. Губи і шкіра також можуть стати блакитними. Хоча деякі форми легеневої гіпертензії невиліковні, ви можете пройти курс лікування, щоб зменшити симптоми.