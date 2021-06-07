Як підвищити імунітет: медики назвали ТОП-6 правил

Фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали правила, які допоможуть вам підтримувати свій імунітет в хорошій формі, пише Катерина Марченко, Clutch.

частіше бувайте на свіжому повітрі, прогулюйтеся в лісі або парку. У мегаполісі важко знайти місце далеко від галасливих автомобілів і брудних вулиць, але якщо поставити собі за мету, то можна виявити оазиси хорошої екології навіть в дуже загазованому місті;

слідкуйте за своїм раціоном - свіжі фрукти та овочі, а також каші повинні постійно бути присутніми в меню. Не переїдайте, зменште кількість жирної, борошняної та смаженої їжі. Приймайте їжу 3-5 разів на день, невеликими порціями, обов'язково снідаючи;

займайтеся фізичними навантаженнями. Почати можна з легкої ранкової гімнастики, поступово переміщаючись в бік більш інтенсивних навантажень. Привчіть себе до ранкових пробіжок на свіжому повітрі;

стрес - це ворог нашого організму. Тому необхідно намагатися зберігати максимально позитивний настрій, більше думати про хороше, частіше посміхатися. Психологи впевнені, що оптимізм - це найкраща профілактика будь-якого захворювання;

хороший сон. Постійне недосипання призводить до збою роботи організму, тому варто раніше ввечері встати з-за телевізора або комп'ютера і вчасно лягти спати. Здоровий сон - це запорука не тільки гарного самопочуття, але і гарного настрою, продуктивної роботи та цікавого, різноманітного відпочинку;