Підвищити імунітет: медики назвали 6 правил
Фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали правила, які допоможуть вам підтримувати свій імунітет у хорошій формі, повідомляє Clutch.
Шість правил для укріплення імунітету:
- частіше бувайте на свіжому повітрі, прогулюйтеся в лісі або парку. У мегаполісі важко знайти місце далеко від галасливих автомобілів і брудних вулиць, але якщо поставити собі за мету, то можна виявити оазиси хорошої екології навіть у дуже загазованому місті;
- слідкуйте за своїм раціоном - свіжі фрукти та овочі, а також каші повинні постійно бути присутніми в меню. Не переїдайте, зменште кількість жирної, борошняної та смаженої їжі. Приймайте їжу 3-5 разів на день, невеликими порціями, обов'язково снідаючи;
- займайтеся фізичними навантаженнями. Почати можна з легкої ранкової гімнастики, поступово переміщаючись у бік більш інтенсивних навантажень. Привчіть себе до ранкових пробіжок на свіжому повітрі;
- стрес - це ворог нашого організму. Тому необхідно намагатися зберігати максимально позитивний настрій, більше думати про хороше, частіше посміхатися. Психологи впевнені, що оптимізм - це найкраща профілактика будь-якого захворювання;
- хороший сон. Постійне недосипання призводить до збою роботи організму, тому варто раніше ввечері встати з-за телевізора або комп'ютера і вчасно лягти спати. Здоровий сон - це запорука не тільки гарного самопочуття, але і гарного настрою, продуктивної роботи та цікавого, різноманітного відпочинку;
- вакцинація - це ще один дієвий спосіб зберегти здоров'я і не дозволити хворобі підривати імунітет. Від сезонних хвороб теж є вакцини.