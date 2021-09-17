Підвищити імунітет: медики назвали 6 правил

Фахівці Київського Центру громадського здоров'я назвали правила, які допоможуть вам підтримувати свій імунітет у хорошій формі, повідомляє Clutch.

﻿Шість правил для укріплення імунітету:

частіше бувайте на свіжому повітрі, прогулюйтеся в лісі або парку. У мегаполісі важко знайти місце далеко від галасливих автомобілів і брудних вулиць, але якщо поставити собі за мету, то можна виявити оазиси хорошої екології навіть у дуже загазованому місті;

слідкуйте за своїм раціоном - свіжі фрукти та овочі, а також каші повинні постійно бути присутніми в меню. Не переїдайте, зменште кількість жирної, борошняної та смаженої їжі. Приймайте їжу 3-5 разів на день, невеликими порціями, обов'язково снідаючи;

займайтеся фізичними навантаженнями. Почати можна з легкої ранкової гімнастики, поступово переміщаючись у бік більш інтенсивних навантажень. Привчіть себе до ранкових пробіжок на свіжому повітрі;