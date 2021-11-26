Які жири необхідні для здорового організму

Дієтологи заявляють, що жири необхідні для здорового організму. Експерти розповіли про продукти, які потрібно додати у раціон. Брак жирів у організмі може негативно позначитися на стані організму в цілому, інформує Ukr.Media, повідомляє UkrMedia.

Користь і шкода продуктів з жирами

Кожен фахівець зазначає, що вживання трансжирів і продуктів з високим ступенем переробки негативно позначається на стані серця і судин. Основна категорія продуктів, у яких є велика кількість трансжирів — їжа швидкого приготування. До такого типу також належать продукти:

будь-яка випічка;

магазинний майонез;

маргарин;

готові кубики з бульйоном.

Експерти відзначають, що крім шкідливих трансжирів є також насичені жири. Вони можуть міститися у природних продуктах, таких як червоне м'ясо, вершкове масло і коров'яче молоко, і негативно впливати на роботу серцево-судинної системи. Однак виключати такі продукти з раціону не можна — вони допомагають добре засвоювати їжу.

До ще однієї групи належать ненасичені жири, які можна поділити на мононенасичені і поліненасичені. Такий вид позитивно впливає на організм: дієтологи рекомендують під час схуднення вживати продукти саме з цими жирами.

Ознаки того, що у організмі є дефіцит жирів

Людина постійно мерзне

Якщо людина постійно відчуває, що їй холодно, але при цьому ніяк не може зігрітися, то організм вимагає більше жирів. Вони не лише захищають від переохолодження — жири допомагають підтримувати правильний теплообмін.

Біль у суглобах рук і ніг

Вживання продуктів з жирами допомагає зменшити запалення у суглобах рук і ніг. Якщо людина страждає через таку проблему, у раціон варто додати більше жирної риби і горіхів.

Важко зосередитися на роботі і постійне відчуття втоми

Дефіцит жирів у організмі негативно впливає на функції мозку, такі як пам'ять, мислення і т. д. Експерти рекомендують додати у раціон людей, які страждають через дану проблему, жирні кислоти Омега-3.

Випадання волосся і сухість шкіри після контакту з водою

Омега-3 — необхідний елемент, який підтримує нормальний стан шкіри, волосся і нігтів. За умови порушення роботи сальних залоз можна помітити випадання волосся і сухість дерми.

Постійне відчуття голоду

Якщо людина не наїдається і постійно хоче їсти, то це говорить про брак корисних жирів у організмі. Один з варіантів ситної вечері — стейк з лосося з імбирним соусом і овочами, запеченими у духовці.