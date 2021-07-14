Основні симптоми апендициту, які повинні насторожити

Апендицит-це одне з поширених захворювань органів травлення, яке лікується хірургічним шляхом. Це захворювання вважається одним з найнебезпечніших, оскільки загрожує серйозними наслідками для здоров'я, повідомляє Clutch.

Хвороба розвивається дуже швидко і може викликати ускладнення, що загрожують життю.

Яким основні симптоми вказують на розвиток апендициту?

Дуже сильний біль. Найчастіше апендицит починається з болю навколо пупка, яка потім переходить на нижню частину живота справа. Інтенсивність болю зазвичай збільшується протягом 12-18 годин і в кінцевому підсумку стає нестерпною.

напруга м'язів в правій клубової області при пальпації;

наростання больового синдрому протягом декількох годин;

посилення болю при тиску на праву нижню частину живота;

при апендициті біль посилюється якщо ви натиснувши на праву нижню частину живота рукою, потім різко приберете руку з живота (симптом Щоткіна-Блюмберга);

біль посилюється при кашлі, ходьбі та інших різких рухах;

нудота;

блювота;

втрата апетиту;

підвищення температури;

запор або пронос;

здуття живота, метеоризм.

Найчастіше апендицит зустрічається у людей у віці від 10 до 30 років, проте цей зовсім не означає, що він може розвинутися в іншому віці. Стандартне лікування апендициту-хірургічне видалення червоподібного відростка (апендектомія).

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль у животі настільки сильна, що ви не можете сидіти або знайти зручне положення тіла - негайно викликайте швидку допомогу.

Екатерина Марченко