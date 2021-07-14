Основні симптоми апендициту, які повинні насторожити
Апендицит-це одне з поширених захворювань органів травлення, яке лікується хірургічним шляхом. Це захворювання вважається одним з найнебезпечніших, оскільки загрожує серйозними наслідками для здоров'я, повідомляє Clutch.
Хвороба розвивається дуже швидко і може викликати ускладнення, що загрожують життю.
Яким основні симптоми вказують на розвиток апендициту?
- Дуже сильний біль. Найчастіше апендицит починається з болю навколо пупка, яка потім переходить на нижню частину живота справа. Інтенсивність болю зазвичай збільшується протягом 12-18 годин і в кінцевому підсумку стає нестерпною.
- напруга м'язів в правій клубової області при пальпації;
- наростання больового синдрому протягом декількох годин;
- посилення болю при тиску на праву нижню частину живота;
- при апендициті біль посилюється якщо ви натиснувши на праву нижню частину живота рукою, потім різко приберете руку з живота (симптом Щоткіна-Блюмберга);
- біль посилюється при кашлі, ходьбі та інших різких рухах;
- нудота;
- блювота;
- втрата апетиту;
- підвищення температури;
- запор або пронос;
- здуття живота, метеоризм.
Найчастіше апендицит зустрічається у людей у віці від 10 до 30 років, проте цей зовсім не означає, що він може розвинутися в іншому віці. Стандартне лікування апендициту-хірургічне видалення червоподібного відростка (апендектомія).
Коли звертатися до лікаря
Якщо біль у животі настільки сильна, що ви не можете сидіти або знайти зручне положення тіла - негайно викликайте швидку допомогу.
Екатерина Марченко