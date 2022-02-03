Чай є улюбленим напоєм великої кількості людей. Проте, деяким доведеться відмовитися від його вживання через окремі побічні ефекти, повідомляє UkrMedia.

При яких проблемах зі здоров'ям протипоказаний чай?

Попри довгий список корисних властивостей, у тому числі і тонізуючий ефект, чай може по-різному впливати на організм людей. Деякі генетичні особливості можуть зробити цей напій отрутою для тіла.

Сезон холодів є тим періодом, коли чай п'ють найчастіше. Гарячий напій рятує при морозній погоді. Але фахівці закликають людей, у яких присутні проблеми зі шлунково-кишковим трактом і часто підвищується артеріальний тиск, не зловживати чаєм.

При цьому варто звернути увагу на те, що в більшості випадків організм гірше переносить чорний чай, відомий своїми тонізуючими властивостями. Більше користі можна отримати, якщо вживати зелений чай, визнаний вченими природним протизапальним засобом. Однак коли в людини запалений шлунок, обидва види чаю можуть посилити симптоми і спровокувати погіршення самопочуття.

Крім іншого чай може викликати печію і дратувати слизові травного тракту. Цієї причини має бути достатньо, щоб при виразці шлунка викреслити напій з щоденного раціону, особливо в період загострення. При захворюваннях шлунка з підвищеною кислотністю теж варто мінімізувати споживання будь-якого чаю.

Чай, як і кава, містить кофеїн. Тому після чаювання у людей починає боліти голова, з'являються проблеми в роботі нервової системи. Якщо ви віддаєте перевагу пити міцний чай, то збільшується ризик зіткнутися з прискореним пульсом і підвищеною секрецією шлункового соку. Таким чином, чай може нашкодити гіпертонікам і хворим атеросклерозом. Крім цього, зловживання напоєм призводить до утворення сечокам'яної хвороби. Причина цього полягає в присутність в складі чаю великого обсягу солей щавлевої кислоти.