Вибір кращої подушки для сну: поради та рекомендації

Сон є важливою частиною життя людини, а для того, щоб він вийшов ще і повноцінним, важливо правильно підібрати аксесуари для нього. Особливу увагу люди приділяють матрацам, і це правильно, але не слід забувати і про подушку. Правильне положення голови під час відпочинку не віджимає судини, дозволяючи крові циркулювати та забезпечувати мозок киснем, що, в свою чергу, впливає на стан людини після сну, повідомляє Выборок.

На прилавках магазинів, можна зустріти величезну кількість різних подушок, але все вони діляться на два види: ортопедичні та класичні. Кожен з видів має свої плюси й мінуси, які варто враховувати при виборі.

На що звернути увагу при виборі

Визначившись з тим яка буде подушка ортопедична або класична, далі слід звернути увагу на деякі параметри:

наповнювач, натуральний або штучний. При відсутності алергії можна вибирати з натуральних, таких як пух, шерсть, гречка і багато іншого, а якщо вона є, то завжди можна вибрати з моделей, наповнених синтетичними волокнами;

зовнішній вигляд, точніше форму виробу: це може бути валик, квадрат, прямокутник;

розміри: як правило, для дитячого віку виробляють моделі менших параметрів;

чохол продукції: він може бути також виготовлений з натуральних або штучних матеріалів. Вибирати слід щільну тканину, таким чином набивка не буде вилазити назовні;

висота виробу: підбирається таким чином, щоб спина і шийний відділ отримували необхідну підтримку, а вигин хребта був максимально природним;

жорсткість, в такій ситуації виріб підбирається так, щоб відчувалася пружність, але при цьому голова має перебувати приблизно на однаковому з тілом рівні. Рекомендують вибирати даний аксесуар відповідно до улюблених поз для сну, наприклад, ті хто найчастіше спить на боці повинні віддати перевагу більш твердим подушкам, якщо на спині, то прекрасно підійдуть вироби з середньою жорсткістю.

Висота і жорсткість - це дві основні критерії, яким варто приділити найбільшу увагу, оскільки вони грають основну роль в якості сну. Потрібно пам'ятати, що неправильне положення голови призводить до напруження м'язів шиї та спини, до головного болю, викликаного порушенням кровообігу.

Види подушок

На прилавках магазинів, можна зустріти величезну кількість різних подушок, але всі вони діляться на два види:

ортопедичні;

класичні.

Кожен з видів має свої плюси та мінуси, які варто враховувати при виборі.

Ортопедичні

Подушки даного типу, вважаються більш комфортними, через те, що положення шиї та голови фіксується на певному рівні та положенні. Покупцям на вибір пропонують кілька форм вироби, найбільш поширена - це в вигляді валика, але є ще в формі прямокутника з певною виїмкою для голови, такі поглиблення не дозволяють деформуватися хребту в шийному відділі. Спеціальний двошаровий наповнювач, який входить до складу таких виробів, дозволяє запам'ятовувати останню позу сплячого і фіксує положення голови. Ортопедичних моделей багато, але варто бути обережними при виборі, оскільки часто зустрічаються підробки. Нерідко компанії-виробники замість двох шарів ортопедичного наповнювача застосовують тільки один, такі вироби не слід використовувати особам, які мають травми або захворювання шиї, а також остеохондроз і зміщення хребців.

Переваги:

як правило, такі моделі не провокують алергію;

присутня функція збереження пам'яті;

не порушують кровообігу в судинах;

добре підтримує шию і голову в потрібному положенні.

Недоліки:

форма не змінюється;

вимагає звикання, що не підійде особам страждають безсонням;

дуже багато підробок;

вартість висока;

неправильно підібраний бортик, викличе дискомфорт і можливо болю.

Класичні

Одні з найпоширеніших видів - це класичні, вони одночасно охоплюють і пружність і м'якість, що робить їх такими популярними. Випускаються у формі квадрата і прямокутника, різних розмірів. Наповнювачі таких аксесуарів, можуть бути синтетичними або натуральними.

Переваги:

не тисне на шийний відділ, роблячи відпочинок комфортним;

можливо підібрати потрібну висоту, форму, розмір;

існує безліч наповнювачів;

завжди можна вибрати відповідну по вартості.

Недоліки:

натуральний наповнювач, може викликати алергічну реакцію;

штучний погано пропускає повітря, і голова потіє.

Також слід знати, що для натуральних наповнювачів встановлений період придатності, і вони вимагають певного догляду.

Наповнювачі

Від того, чим буде наповнена подушка, залежить те, якої м'якості, пружності вона буде, а також термін її служби. Існують набивання натуральні, які поділяють компоненти рослинного або тваринного походження, і синтетичні.

Натуральні

Отже, до натуральних складових належать всі, що має природне походження:

Пух, даний матеріал використовувався ще з давніх-давен, він добре попускає повітря та екологічно чистий, прекрасно зберігає тепло і швидко відновлює початкову форму. Такі аксесуари можна прати, але після цього необхідно ретельно їх просушити, оскільки може початися процес гниття або заведуться паразити. В якості наповнювача вступає перо домашніх птахів, термін придатності становить близько п'яти років.

Овеча шерсть, робить подушки м'якими та теплими, а також вона містить речовину - ланолін, яка сприятливо впливає на захворювання дихальних шляхів, головний біль, в тому числі і мігрені. Але такі вироби не рекомендовані людям схильним до алергій, вимагають ретельного очищення, прання, сушіння при 30 градусах, ретельного сушіння та регулярного провітрювання. Згодом виріб деформується і втрачає пружність, відповідно підлягає заміні.

Бамбукове волокно, даний наповнювач став дуже популярним останнім часом, пов'язане це з тим, що він не викликає алергії, оскільки видобувається екологічно чистим шляхом, при якому шкідливі речовини не виділяються. Також в ньому міститься зелений пектин, який корисний для шкіри. Продукція з таким наповнювачем має різну жорсткість, добре вбирає вологу і передає тепло. Вибираючи такі моделі, слід звернути увагу на їх склад, в ньому має бути не менше 60% волокна. Їх можна прати, бо волокна не скачуються, навіть при пранні в пральній машині. Але вартість на такі вироби може бути зависокою.

Синтетика

Серед синтетичних, тобто штучних наповнювачів можна зустріти досить великий вибір:

Синтепон, легкий і повітряний матеріал, який робить виріб м'яким і пружним, але має властивість вбирати вологу, після чого втрачає свою форму безповоротно. При створенні даного наповнювача використовують температурне склеювання волокнистих частин, але деякі виробники використовують клей, що робить виріб непридатним для використання і навіть небезпечним.

Поліестер, досить м'який і легкий наповнювач, що не всмоктує вологу, а також подушки з таким складом не зберігають сторонніх запахів, тримають тепло, відштовхують пил і можуть прослужити власникам довгу службу. Одним з мінусів є те, що з часом складові компоненти можуть вилазити назовні, в таких випадках достатньо придбати новий напірник, і подібні моделі не дуже підходять для жаркої пори року, бо голова буде пітніти під час сну, а поліестер не вбирає вологу.

Холлофайбер - матеріал, що володіє хорошою пружністю, яку зберігає досить довгий час. Згодом зовнішній вигляд втрачається, але, щоб його повернути, досить гарненько струснути подушку. Що стосується мінусів, то вони такі ж, як і у поліестеру.

Комфорель є пружні кульки, виготовлені з міцних і дуже тоненьких волокон. Такий склад не вбирає сторонні запахи та відноситься до гіпоалергенної, подушки можна прати в машинці вони не втрачають зовнішній вигляд і форму. Складові компоненти даного виду належать до найбільш довговічних і при цьому мають досить невисоку вартість в порівнянні з натуральними.

Латекс, матеріал, який виробляють зі спіненого каучуку, він виходить пружинистим, м'яким, володіє антибактеріальними та ортопедичними властивостями, а найголовніше, що термін служби таких виробів сягає 20 років.

Матеріали синтетичного виробництва відрізняються доступною ціною, вони зручні у використанні, легко стираються і не вимагають додаткового догляду. Але деякі погано вбирають вологу і не підходять для використання в жарку пору року і тим людям, які схильні до підвищеної пітливості.