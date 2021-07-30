Як уникнути проблем зі слухом: рекомендації МОЗ
У МОЗ нагадали про ризик втрати слуху і розповіли п'ять способів, які допоможуть захистити його, повідомляє Страна.ua.
"За статистикою ВООЗ, кожна десята людина у світі втрачає слух. У частини людей, які мають порушення слуху, причинами стану генетичні чинники, ускладнення під час вагітності або інфекційні захворювання. Інша частина людей перебуває у групі ризику через те, що часто слухає гучну музику в навушниках або відвідує галасливі місця", - розповіли в ЦГЗ.
Там нагадали, що слух варто перевіряти регулярно - щороку або коли ви помітили різке зниження слуху. Також у МОЗ радять відвідати свого сімейного лікаря або відразу оториноларинголога (ЛОР) і пройти тест на перевірку слуху - аудіограму.
Крім цього, представники МОЗ розповіли, як захистити свій слух від зниження:
- у навушниках вмикайте гучність максимум 60% і слухайте музику не довше, ніж годину. Це ще називають правилом 60 на 60. Спробуйте відмовитися від навушників-крапельок на користь накладних;
- уникайте місць, де лунають гучні звуки: концерти, будівництва і т.п. Давайте вашим вухам можливість відпочити, якщо ви змушені довго перебувати біля джерела звуку. Спробуйте вушні затички;
- консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо захворювань ЛОР-органів (вухо, горло, ніс) і приймайте ліки, які можуть впливати на рівень слуху, тільки за призначенням лікаря;
- спостерігайте за своїм станом і станом своїх близьких. Якщо ви помічаєте зміни в рівні слуху, відзначили, що ви частіше почали перепитувати співрозмовника або не розбираєте всі його слова, неодмінно записуйтеся на прийом до лікаря;
- регулярно перевіряйте слух! Це дозволить вам вчасно помітити зниження слуху і вчасно зреагувати.