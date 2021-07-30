Як уникнути проблем зі слухом: рекомендації МОЗ

У МОЗ нагадали про ризик втрати слуху і розповіли п'ять способів, які допоможуть захистити його, повідомляє Страна.ua.

"За статистикою ВООЗ, кожна десята людина у світі втрачає слух. У частини людей, які мають порушення слуху, причинами стану генетичні чинники, ускладнення під час вагітності або інфекційні захворювання. Інша частина людей перебуває у групі ризику через те, що часто слухає гучну музику в навушниках або відвідує галасливі місця", - розповіли в ЦГЗ.

Там нагадали, що слух варто перевіряти регулярно - щороку або коли ви помітили різке зниження слуху. Також у МОЗ радять відвідати свого сімейного лікаря або відразу оториноларинголога (ЛОР) і пройти тест на перевірку слуху - аудіограму.

Крім цього, представники МОЗ розповіли, як захистити свій слух від зниження: