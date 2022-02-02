Апетитні мариновані печериці по-домашньому

Всі люблять смачні мариновані грибочки! Така апетитна закуска завжди бажана на будь-якому святковому столі. А маринувати їх вдома можна просто і швидко, повідомляє Коллекция Рецептов.

Звичайно, якщо не враховувати час настоювання грибочків, то на їх приготування у вас піде буквально 15 хвилин! Краса цієї закуски в тому, що її можна приготувати задовго до святкового застілля, хоч за тиждень, але майте на увазі, що гриби виходять настільки смачні, що можуть і не дожити до призначеного часу! Через добу мариновані гриби повністю готові до подачі на стіл, але чим довше вони знаходяться в маринаді, тим смачніше стають!

Більш докладно дізнаєтеся з відео.