Кілька продуктів, завдяки яким нирки працюватимуть краще

Здорові нирки врівноважують мінеральний баланс тіла, перш за все, солі й калію. Завдяки їм функціонуванню зберігаються корисні поживні речовини та викидаються відходи з сечею, виробляються гормони, що впливають на роботу інших органів. Людям з проблемами нирок лікарі рекомендують уникати споживання оброблених продуктів, повідомляє UkrMedia.

Говорячи про харчування, що допомагає підтримувати здорове функціонування нирок, знижує ризик їх пошкоджень, фахівці розповіли, які продукти мають бути у раціоні.

Вода

Клітини тіла використовують воду для транспортування токсинів у кровотік. Ця кров проходить через нирки, а потім організм використовує воду, щоб відфільтрувати токсини й створити сечу, яка виводить їх з організму. Ось чому для гарної форми нирок важливо споживати достатньо чистої рідини, що не містить солі та цукру.

Водночас фахівці відзначають, що "за наявності певних захворювань нирок лікар повинен визначати, яку кількість води і білка слід споживати щодня".

Яблука

Вони є гарним джерелом пектину — розчинної клітковини, що допомагає знижувати рівні холестерину і глюкози, а також антиоксидантів. Цей фрукт дуже корисний для нирок: він допомагає поліпшити функціонування кровоносної системи та кровопостачання парного органу.

Риба

Жирні кислоти омега-3 є незамінними поживними речовинами, які наш організм не може виробляти самотужки. Жирная риба, що живе в холодній воді є їх відмінним природним джерелом. Жири омега-3 сприяють зниженню кров'яного тиску, що знижує ризик пошкодження нирок.

Журавлина

Ця ягода відома своєю захисною дією від інфекцій сечового міхура. Її компоненти запобігають прилипання бактерій до стінки сечового міхура. У такий спосіб журавлина покращує й здоров'я нирок.

Обережніше з продуктами, що містять фосфор!

Люди з хворими нирками повинні контролювати вміст фосфору і калію у продуктах та їсти їх менше. До продуктів з низьким вмістом фосфору належать свіжі фрукти і овочі, хліб, макаронні вироби, рис, кукурудза. Високим вмістом фосфору відрізняються м'ясо, птиця, вівсяні пластівці, молочні продукти, боби, консерви, кола.

Стаття призначена лише для ознайомлювальних та освітніх цілей і не замінює професійні медичні консультації, діагностику або лікування. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем з будь-яких питань, які можуть виникнути у вас про стан здоров'я.