Топ-7 продуктів для впевненої ходи і міцних зв'язок

Для чого потрібні зв'язки та де вони розташовуються? Якими способами можна зміцнювати зв'язки? Які продукти нададуть сильного зміцнювального впливу на них, повідомляє Здоровье и Долголетие.

Частиною опорно-рухового апарату людини є зв'язки. Для чого потрібні зв'язки й де вони розташовуються? Зв'язки являють собою щільні утворення зі сполучної тканини, які сприяють фіксації кісток між собою. Вони утворюють суглобову сумку і виконують функцію підтримання суглоба і можливості вільного руху.

Що може трапитися зі зв'язками? Зв'язки можуть стати тонкими, можливо запалення зв'язок (лігаментит), розриви внаслідок травм. Запалення можуть виникати при інфекційних захворюваннях, обмінних порушеннях, після значних фізичних навантажень. Для оптимального функціонування суглобів зв'язки повинні завжди перебувати в максимально функціональному стані. Якими способами можна зміцнювати зв'язки?

Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!