Картопля по-королівськи запечений з м'ясом
Просте ситне блюдо - і на святковий стіл, і просто на обід. З запалу з жару з духовки представляємо картоплю по-королівськи - блюдо з простих інгредієнтів, але, повірте, незрівнянного смаку. Ситна вечеря вихідного дня, ефектне гаряче для святкового столу - це частування завжди до двору, повідомляє Вкусная минутка .
М'ясо для страви - не обов'язково лише свинина. Підійде і яловичина, і індичатина, і курка. Пересушити нічого не вдасться, так як м'ясо буде готуватися під шубою, соковитою і ароматною. Смак вийде цікавіше, якщо для змазування м'яса використовувати не звичайну пастообразную гірчицю, а в зернах.
Складові
- Картопля - 5-6 шт. (800 г)
- Куряча грудка - 400 г
- Цибуля - 1 шт.
- Сир твердий - 80 г
- Перець солодкий
- Майонез - 2 ст.л
- Масло вершкове - 100 г
- Кетчуп - 2 ст.л
- Сіль, перець - за смаком
- Гірчиця в зернах - 1 ст.л.
- Часник - за бажанням
Дивіться докладніше у відео.