Картопля по-королівськи запечений з м'ясом

Просте ситне блюдо - і на святковий стіл, і просто на обід. З запалу з жару з духовки представляємо картоплю по-королівськи - блюдо з простих інгредієнтів, але, повірте, незрівнянного смаку. Ситна вечеря вихідного дня, ефектне гаряче для святкового столу - це частування завжди до двору, повідомляє Вкусная минутка .

М'ясо для страви - не обов'язково лише свинина. Підійде і яловичина, і індичатина, і курка. Пересушити нічого не вдасться, так як м'ясо буде готуватися під шубою, соковитою і ароматною. Смак вийде цікавіше, якщо для змазування м'яса використовувати не звичайну пастообразную гірчицю, а в зернах.

Складові

Картопля - 5-6 шт. (800 г)

Куряча грудка - 400 г

Цибуля - 1 шт.

Сир твердий - 80 г

Перець солодкий

Майонез - 2 ст.л

Масло вершкове - 100 г

Кетчуп - 2 ст.л

Сіль, перець - за смаком

Гірчиця в зернах - 1 ст.л.

Часник - за бажанням

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