Картопля по-королівськи запечений з м'ясом

Картопля по-королівськи запечений з м'ясом

Просте ситне блюдо - і на святковий стіл, і просто на обід. З запалу з жару з духовки представляємо картоплю по-королівськи - блюдо з простих інгредієнтів, але, повірте, незрівнянного смаку. Ситна вечеря вихідного дня, ефектне гаряче для святкового столу - це частування завжди до двору, повідомляє Вкусная минутка .

М'ясо для страви - не обов'язково лише свинина. Підійде і яловичина, і індичатина, і курка. Пересушити нічого не вдасться, так як м'ясо буде готуватися під шубою, соковитою і ароматною. Смак вийде цікавіше, якщо для змазування м'яса використовувати не звичайну пастообразную гірчицю, а в зернах.

Складові

  • Картопля - 5-6 шт. (800 г)
  • Куряча грудка - 400 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сир твердий - 80 г
  • Перець солодкий
  • Майонез - 2 ст.л
  • Масло вершкове - 100 г
  • Кетчуп - 2 ст.л
  • Сіль, перець - за смаком
  • Гірчиця в зернах - 1 ст.л.
  • Часник - за бажанням

Дивіться докладніше у відео.

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