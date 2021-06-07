Модні сонцезахисні окуляри 2021

Підібрати сонцезахисні окуляри буває непросто, а значить, пошук краще почати заздалегідь, щоб не опинитися без такого важливого аксесуара, коли сонце вже буде нещадно палити, повідомляє Spletnik.

Головні тренди 2021, які були представлені на подіумах.

1.Авіатори

показ Versace

Вічна класика і в цьому сезоні виручить всіх нерішучих модників. Така оправа вже давно зарекомендувала себе як універсальна, округлі форми особливо підходять тим, хто хоче згладити гострі риси обличчя. Окуляри-авіатори доречні практично в будь-якому образі: їх сміливо можна захопити і на ділову зустріч, і на пляж.

Ray-Ban

Для більш формальних приводів можна вибрати самий класичний варіант з темними стеклами, ну а для вечірок доречні варіанти з кольоровими.

Michael Kors

Cartier Eyewear

2. Пів місяці

показ Fendi

Форма пів місяця останнім часом раз у раз обігрується дизайнерами. Француженка Марін Серр зробила їх фірмовим знаком своєї марки, в тренді зараз і сумки-пів місяці. Так що якщо ви любите ретельно підбирати аксесуари один до одного, то кращої пари до такої сумці годі й шукати.

Saint Laurent

3. Великі форми

Gucci

Експерти вже давно прогнозують, що, коли всі обмеження остаточно знімуть, бажання людей вбиратися прийме прямо-таки загрозливих форм. У хід підуть найсміливіші фасони, самі блискучі блискітки і найяскравіші кольори. Завершувати це буйство моди, звичайно, треба і найбільшими окулярами.

Kaleos

Ray-Ban

4. Футуризм

Майбутнє - невичерпне джерело натхнення для моди на протязі вже багатьох десятиліть. Незвичайні великі оправи і скла з напиленням - легкий спосіб додати новизни у своїй образ без радикальних змін.

Показ Bottega Veneta

Prada

Chanel

Mykita

5. Прямокутні окуляри в ефектній оправі

Показ Miu Miu

Це улюблена форма оправи багатьох знаменитостей і постійних учасниць модних хронік. Так що приєднуватися до тренду можна сміливо - він уже схвалений такими зірками, як Ірина Шейк, Белла Хадід, Ріанна і Кендалл Дженнер. У моді зараз як лаконічні варіанти, так і більш сміливі, наприклад, окуляри в товстій кольоровий оправі.

Aperçu Eyewear