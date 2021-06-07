Модні сонцезахисні окуляри 2021

Модні сонцезахисні окуляри 2021

Підібрати сонцезахисні окуляри буває непросто, а значить, пошук краще почати заздалегідь, щоб не опинитися без такого важливого аксесуара, коли сонце вже буде нещадно палити, повідомляє Spletnik.

Головні тренди  2021, які були представлені на подіумах.

1.Авіатори

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показ Versace

Вічна класика і в цьому сезоні виручить всіх нерішучих модників. Така оправа вже давно зарекомендувала себе як універсальна, округлі форми особливо підходять тим, хто хоче згладити гострі риси обличчя. Окуляри-авіатори доречні практично в будь-якому образі: їх сміливо можна захопити і на ділову зустріч, і на пляж.

20210226-rayban2.JPG Ray-Ban

Для більш формальних приводів можна вибрати самий класичний варіант з темними стеклами, ну а для вечірок доречні варіанти з кольоровими.

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Michael Kors

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Cartier Eyewear

2. Пів місяці

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показ Fendi

Форма пів місяця останнім часом раз у раз обігрується дизайнерами. Француженка Марін Серр зробила їх фірмовим знаком своєї марки, в тренді зараз і сумки-пів місяці. Так що якщо ви любите ретельно підбирати аксесуари один до одного, то кращої пари до такої сумці годі й шукати.

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Saint Laurent

3. Великі форми

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Gucci

Експерти вже давно прогнозують, що, коли всі обмеження остаточно знімуть, бажання людей вбиратися прийме прямо-таки загрозливих форм. У хід підуть найсміливіші фасони, самі блискучі блискітки і найяскравіші кольори. Завершувати це буйство моди, звичайно, треба і найбільшими окулярами.

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Kaleos

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Ray-Ban

4. Футуризм

Майбутнє - невичерпне джерело натхнення для моди на протязі вже багатьох десятиліть. Незвичайні великі оправи і скла з напиленням - легкий спосіб додати новизни у своїй образ без радикальних змін.

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Показ Bottega Veneta

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Prada

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Chanel

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Mykita

5. Прямокутні окуляри в ефектній оправі

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Показ Miu Miu

Це улюблена форма оправи багатьох знаменитостей і постійних учасниць модних хронік. Так що приєднуватися до тренду можна сміливо - він уже схвалений такими зірками, як Ірина Шейк, Белла Хадід, Ріанна і Кендалл Дженнер. У моді зараз як лаконічні варіанти, так і більш сміливі, наприклад, окуляри в товстій кольоровий оправі.

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Aperçu Eyewear

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