Топ ефективних правил від дієтолога: як худнути після 40

На своїй сторінці в соціальній мережі дієтолог розповіла про те, чому 40 років вважаються «небезпечним» віком для фігури жінки. Для того, щоб схуднути після 40 років дієтолог в першу чергу рекомендує включити в раціон продукти, в складі яких знаходяться Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, повідомляє Clutch.

"В 40 років змінюється гормональний фон, і організму не потрібно стільки ж енергії, як раніше. Споживаючи ту ж саму кількість калорій, жінка ризикує набрати вагу», - пояснила Олена Кален.

«Жирна риба, броколі, цвітна капуста, горіхи, авокадо нормалізують метаболізм, поліпшать роботу шлунково-кишкового тракту і посприяють виведенню поганого холестерину з організму», - повідомила дієтолог.

Експерт додала, що голодувати не варто, оскільки цей стрес для організму обернеться ще більшим набором ваги.

Щоб схуднути слід дотримуватися трьох простих правил:

спати не менше семи годин на добу,

регулярно ходити пішки на свіжому повітрі,

пити достатню кількість чистої води.

Екатерина Марченко