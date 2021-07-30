Чим можна замінити каву: 5 корисних альтернатив

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Пити чи не пити каву - це питання задає собі кожен, хто уважно стежить за своїм здоров'ям. Відмовлятися від кави - не обов'язково, просто важливо знати, скільки і в який час її пити. І чим усе-таки можна замінити каву, якщо у вас виникла така необхідність.

Якщо ви шукаєте здорову альтернативу кави, варто спробувати такі напої

Кава з цикорію

Фото: instagram.com/kuznetsovasvetdana/

За смаком вона дуже схожа на каву, але не містить кофеїну. Це також багате джерело інуліну. Дана розчинна клітковина може сприяти травленню і підтримувати здоров'я кишечника, сприяючи зростанню корисних бактерій, в першу чергу - біфідобактерій і лактобацил. Цикорій може володіти жовчогінною властивістю, що корисно для переварювання жирів.

Заварюйте порошок цикорію, як звичайну каву - в кавоварці з фільтром, френч-пресі або кавоварці еспресо.

Чай матчу

Чай матчу сильно бадьорить. Матча - це вид зеленого чаю, який отримують шляхом обробки парою, сушки та подрібнення листя рослини Camellia sinensis в дрібний порошок. На відміну від запарюваного зеленого чаю, ви споживаєте весь лист. З цієї причини ви отримуєте набагато більш концентроване джерело антиоксидантів.

Багато із запропонованих переваг матчу приписуються антиоксиданту EGCg. Наприклад, дослідження показують, що регулярне вживання цього напою може знизити ризик високого кров'яного тиску, прискорити процеси зниження ваги і жирових відкладень, а також знизити ризик розвитку діабету другого типу.

Як приготувати чай матчу?

Просійте 1-2 ч. л. порошку матчу в керамічний посуд, використовуючи дрібне сито

Додайте гарячу, але не киплячу воду - температура води повинна бути близько 70-75 ° C

Повільно перемішайте, поки порошок не розчиниться, потім краще збити.

Чай готовий, коли утвориться легка піна. Так само можна приготувати матчу-латте. Для цього потрібно змішати розчинений у гарячій воді порошок матчу з чашкою підігрітого тваринного або рослинного молока, а потім збити в блендері. Оскільки ви споживаєте цілісний лист, матчу зазвичай містить більше кофеїну, ніж звичайний зварений зелений чай, а іноді і більше, ніж кава.

Золоте молоко

Золоте молоко - це насичений замінник кави без кофеїну. Цей теплий напій містить збадьоруючі спеції, такі як імбир, кориця, куркума і чорний перець. Інші поширені добавки включають кардамон, ваніль і мед. Куркума не тільки надає напою красивий золотистий колір, але і має потужні протизапальні властивості завдяки сильному хімічному складу куркумина.

Як приготувати золоте молоко?

У каструлі або турці змішайте 250 мл тваринного або рослинного молока з 1/2 ч. л. меленої куркуми, 1/4 ч. л. кориці, 1/8 ч. л. імбиру і дрібкою чорного перцю

За бажанням можна додати мед за смаком

Нагрійте суміш на слабкому або середньому вогні, часто помішуючи, щоб не підгоріла.

Чай ройбуш

Ройбуш або червоний чай - це напій без кофеїну, який з'явився в Південній Африці. На відміну від кави й інших чаїв, в ройбуш мало танінових антиоксидантів, але є багато інших. У ройбушу більш тривалий час заварювання, ніж у більшості сортів чаю, і надмірне заварювання не призводить до гіркого смаку. Замість цього ройбуш має злегка солодкуватий фруктовий смак.

Як приготувати чай ройбуш?

Заварюйте 1-1,5 ч. Л. ройбушу за допомогою чайного фільтра протягом 10 хвилин

За бажанням можна додати лимон і мед за смаком

Раджу спробувати легкий і смачний латте з ройбуш як прекрасну альтернативу кави

Складові:

1 чашка гарячого чаю ройбуш

1/2 склянки гарячого рослинного молока

щіпка кориці

за бажанням: порошок імбиру, кайенский перець, стручки ванілі за смаком

Вилийте всі інгредієнти в блендер і збивайте до утворення піни. Вилийте в чашку і зверху посипте корицею.

Натуральне какао

Ви можете використовувати какао в якості альтернативи кави. Какао є одним з найбагатших природних джерел антиоксидантів, а також є відмінним джерелом магнію, харчових волокон, заліза, цинку і калію.

У какао багато флаваноідів, антиоксидантних сполук, які сприяють здоров'ю серцево-судинної системи і захищають від діабету 2 типу та зниження когнітивних функцій. Какао також містить хімічні речовини, що поліпшують настрій.

Звичайно, більшість людей вживають какао у вигляді шоколаду, який також містить чимало цукру, жиру і калорій. З іншого боку, чашка звареного какао містить усі ці корисні сполуки без цукру або жиру і практично без калорій (близько 10 калорій на чашку).

Як приготувати какао?

Ви можете приготувати його, додавши порошок натурального какао в гаряче натуральне або рослинне молоко. Так само можна заварювати в кавнику для френч-преса. Щоб витягти максимум аромату, використовуйте киплячу воду. У літній період какао можна пити в холодному вигляді, як прохолодний напій.