Сахароза, фруктоза і глюкоза: в чому відмінності та як це працює

Всі говорять, що цукор - це біла смерть. Однак, якщо запитати у кого-то, чому так, навряд чи хтось дасть будь-якої чіткої відповіді крім того, що це просто шкідливо, повідомляє Обозреватель.

Чому так? І так це шкідливо для здоров'я, як всі кричать на кожному розі?

Види цукру

Почнімо з того, що цукор буває різний: розрізняють сахарозу, глюкозу і фруктозу. І все це три різних види цукру. Всі вони, до речі, натуральні й наявні як у фруктах, так і в овочах, молочних продуктах і зернових. І всі вони, до речі, містять однакову кількість калорій.

Та водночас усі три види дуже відрізняються один від одного: за хімічною структурою, процесом перетравлення організмом і тим, як вони впливають на наше здоров'я.

Усі види цукру класифікують як моносахариди й дисахариди. Зі свого боку дисахариди складаються з двох пов'язаних моносахаридів, які розділяються під час потрапляння в організм.

Наприклад, глюкоза – це моносахарид і одне із найпоширеніших джерел енергії в живих організмах на планеті, вона є частиною вуглеводів. Фруктоза, яку часто називають "фруктовим цукром", – це теж моносахарид. А ось сахароза, яку ми знаємо як тростинний цукор, – це дисахарид, що складається з однієї молекули глюкози та однієї молекули фруктози.

Нюанс полягає в тому, що на моносахариди й дисахариди наше тіло реагує по-різному. Моносахариди – це вже найпростіша форма цукру. Тому організму не треба їх розщеплювати перед використанням: вони всмоктуються в кишківнику й одразу потрапляють у наш кровотік. У свою чергу дисахариди складаються з двох пов'язаних моносахаридів, які поділяються при попаданні в організм.

Глюкоза

Принцип роботи глюкози дуже простий: після того, як вона потрапляє в кров, вона одразу надходить у клітини організму, досить швидко стимулюючи вивільнення інсуліну. Саме інсулін допомагає глюкозі проникати безпосередньо в клітини. Опинившись в організмі, глюкоза або негайно використовується тілом для створення енергії, або перетворюється на глікоген, який зберігається у м'язах і печінці для подальшого використання.

Коли в крові знижується рівень цукру, тіло починає посилати сигнали про те, що настав час "діставати запаси". Так, глікоген знову перетворюється на глюкозу і створює для організму нову енергію.

Фруктоза

А ось фруктоза не відразу впливає на рівень інсуліну, оскільки набагато повільніше підвищує рівень цукру в крові. Для того, щоб фруктоза принесла енергію в організм, вона відправляється в печінку, яка переробляє її на глюкозу.

І все було б добре, але є один нюанс. Річ у тому, що наша печінка здатна переробити лише певну кількість фруктози. Тому коли її в організмі дуже багато, то в крові підвищується рівень тригліцеридів, які є енергетичним запасом, що накопичується в клітинах жирової тканини. Саме тому велике споживання фруктози загрожує ожирінням.

Сахароза

Що стосується сахарози, то потрапляючи в організм, вона насамперед розщеплюється на моносахариди – тобто на глюкозу і фруктозу. Однак тут починається невелика плутанина. Виходить, що глюкоза вже встигла дати енергію клітинам, а ось фруктоза вже більше не потрібна організму в такій кількості. Тому практично вся фруктоза йде в жировий запас. А це створює навантаження на печінку, що може призвести до низки метаболічних проблем.

Кілька досліджень показали шкідливий вплив високого споживання фруктози: до них належать інсулінорезистентність, діабет другого типу, ожиріння, жирова хвороба печінки та метаболічний синдром.

Оскільки фруктоза метаболізується в печінці подібно алкоголю, деякі дані свідчать про те, що вона може викликати аналогічне звикання. Результати одного з досліджень показують, що цей процес активує шлях винагороди у нашому мозку, а це – пряма залежність від цукру і потреба збільшувати дозу.



﻿ Скільки цукру потрібно організму

Фахівці стверджують, що повністю відмовлятися від цукру немає ніякої необхідності, і рекомендують вживати його в цільних продуктах - таких як фрукти, овочі і молочка. У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання додаткового цукру до 5-10% від вашого щоденного споживання калорій. Тобто якщо ви їсте 2000 калорій в день, вам варто споживати не більше 25-50 грам цукру на добу.