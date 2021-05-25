Ми самі губимо свій хребет: 7 звичок
Лікар-отоларинголог вищої категорії Ганна Якуніна назвала хвороби, через які може йти кров з носа, повідомляє Здоровый Образ.
Для кровотечі з носа може бути дві причини - місцева і системна. У першому випадку винні запальні процес носа і пазух.
"Наприклад, синусит, алергічний риніт. Кровотечі також можуть викликати дистрофічні порушення носової порожнини. До таких можуть віднести атрофічний риніт, викривлення перегородки, порушення цілісності хряща або кісток" - розповіла отоларинголог Якуніна.
Лікар також пояснила, що новоутворення також викликають кровотечу. Причому, як більш-менш нешкідливі як поліп перегородки носа, так і серйозні пухлини, як ангіофіброма.
Що стосується системних причин, то до них відносяться серцево-судинні патології - гіпертонія, атеросклеротичні зміни судин, вади серця.
"Однією з найсерйозніших причин кровотечі з носа, які, на жаль, не є рідкісними, це захворювання крові. Це можуть лейкози, серповидноклітинна анемія, тромбоцитопенічна пурпура, тромбастенія, мієлопроліферативні хвороби, - додала лікар. - А також новоутворення надниркових залоз. У дівчаток же зустрічаються ендокринні проблеми, симптом яких є також кровотеча з носа ".