П'ять фатальних жінок за знаком Зодіаку

Завжди будуть жінки, заради яких чоловіки готові на все, присвячують їм вірші і завойовують країни. Найчастіше такі дами зустрічаються серед Скорпіонів, Львів, Дів, Стрільців і Водоліїв, повідомляє Обозреватель.

Скорпіон

Народжені під цих знаком жінки чуттєві, велелюбні, але в той же час підступні і хитрі. Вони знають, що володіють природним магнетизмом, тому один погляд виразних очей жінки-Скорпіона здатний полонити чоловіка. Вони звикли одягатися яскраво і так, щоб виділятися на фоні інших. Тому поряд з ними обранці відчувають себе завойовниками найвищих вершин. І якщо сильна стать думає, що це він домігся прихильність такої розкішної дами, це зовсім не так. Зазвичай жінка-Скорпіон сама обирає вподобаного чоловіка і приваблює його тонкою грою.

Лев

Левиці красиво одягаються, красиво говорять і відмінно виглядають. Упевнені в собі жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, вибирають сильних чоловіків собі до пари. Таких же яскравих і успішних. Левиці обожнюють грати в кішки-мишки, загострення пристрастей і безодню емоцій. Люблять, щоб їх ревнували і добивалися. Але нерідко, отримавши бажане, вони втрачають будь-який інтерес.

Стрілець

Звернувши свою увагу на певного чоловіка, така жінка буде довго вивчати його смаки, щоб усім свої виглядом показати – ось я, та сама твоя єдина. Стрільці готові зробити все, щоб підкорити гідного. Але побачивши на горизонті когось сильнішого і ще нескореного нею, жінка-Стрілець перестане підлаштовуватися під старого обранця і почне розставляти сітки на нового.

Діва

Такі дами мають природну жіночність й елегантність, тому чоловіків до них тягне. Вони зачаровуються м'якістю, стриманістю і розсудливістю. Навіть якщо чоловік їм сподобався, не показуватимуть цього, залишаючись зовні холодними. Але прекрасно усвідомлюючи, що така загадковість обов'язково зацікавить кавалера.

Водолій

Люблять у всьому отримувати тільки найкраще, тому чоловікам буває складно їм догодити. З цієї причини жінку-Водолія навряд чи зацікавить скупий і такий, що не бажає рости, чоловік. Вона віддасть перевагу не тільки розумному, але й тому, хто буде балувати її і робити постійно сюрпризи. А не отримавши бажане, піде шукати більш вигідну партію.