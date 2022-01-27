Які продукти важливі для здоров'я очей і здатні його покращити

Очі потребують отримання поживних речовин не менше, ніж усі інші частини нашого тіла. Вони потрібні для запобігання катаракти, глаукоми та інших проблем із зором﻿, повідомляє Ukr.media.

Кале і листова зелень

Зелені листові овочі є джерелом лютеїну і зеаксантину, які пов'язані з вітаміном А та бета-каротином. Найбільше цих компонентів у капусті кале. Вона допоможе захистити тканини очей від пошкоджень сонячним світлом і знизити ризик розвитку вікових змін зору. Якщо вам складно дістати цю капусту, або ви не є її шанувальником, можна звернутися до білокачанної капусти, броколі, гороху, ківі, червоного винограду, жовтого гарбуза, апельсинів, кукурудзи, папая і фісташок. При цьому організму потрібен жир для поглинання лютеїну і зеаксантину, тому додатково потрібно налягати на оливкову олію або авокадо.

Солодка картопля

Бета-каротин надає цьому овочу характерне жовтувате забарвлення. У організмі людини бета-каротин перетворюється на вітамін А, що запобігає сухости очей і курячей сліпоті. Якщо вам не подобається солодка картопля або батат, можна налягати на моркву і мускатний горіх, а також шпинат і зелену капусту. Джерелами вітаміну А є печінка, молоко і яйця.

Полуниця

У свіжій соковитій полуниці багато вітаміну C — антиоксиданту, що допомагає зменшити ризик розвитку катаракти. Також включайте у свій раціон і інші продукти, багаті на цей вітамін, наприклад, цитрусові, перець, броколі і диню.

Здорові жири

Жирні кислоти Омега-3 дуже корисні для здоров'я зору. Відмінним їх джерелом є жирна риба на зразок лосося. Також до цих продуктів належать волоські горіхи, у яких багато корисного для очей вітаміну Е, льон і насіння чіа.