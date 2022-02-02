Вчені розповіли про вплив зеленого чаю на риси обличчя

Робота опублікована в журналі Scientific Reports. У 2016 році авторитетний журнал The Lancet Neurology представив результати дослідження про те, що зелений чай корисний людям з синдромом Дауна - він може поліпшити їх розумовий стан, повідомляє Noticia.

Наприклад, здатність запам'ятовувати якісь схеми поведінки або адаптуватися до тієї чи іншої ситуації. Цікаво й те, що подібні когнітивні поліпшення спостерігалися через шість місяців після проходження річного курсу вживання екстракту зеленого чаю. Цей ефект пов'язаний з речовиною, яка міститься в зеленому чаї, - епігаллокатехін-3-галлата.

Нове дослідження вчених з університетів Центральної Флориди (США) і Барселони, Барселонського інституту науки і технологій (Іспанія) і Центру молекулярної візуалізації дрібних тварин (Бельгія) показало, що екстракт зеленого чаю також здатний вплинути на патологічну зміну рис обличчя у дітей з синдромом Дауна . Але його доцільно включати в дієту лише до трьох років - після цього віку екстракт не принесе очікуваних результатів.

При цьому висока концентрація епігаллокатехін-3-галлата може завдати шкоди і, навпаки, порушити розвиток кісток і обличчя. Перша частина дослідження проводилася на мишах, друга - на дітях, що мають синдром Дауна або без подібного діагнозу. В роботі на мишах «терапія» зеленим чаєм почалася ще до народження дитинчат: у питну воду матерям додавали високі дози екстракту чаю, потім їм поїли мишенят. В результаті 60 відсотків народжених дитинчат з синдромом Дауна мали таку ж або майже таку ж форму морди, як у здорових мишей з контрольної групи.

При високих концентраціях екстракту зеленого чаю результати були не настільки однозначні - в деяких випадках форма морди, навпаки, спотворювалася. Причому не тільки у дитинчат з синдромом Дауна, а й у здорових мишенят. У другій частині дослідження взяли участь 287 дітей у віці від нуля до 18 років, включаючи дітей з синдромом Дауна та здорових. Перед початком роботи всіх дітей сфотографували під різними кутами і виміряли параметри їх осіб. В результаті дослідження вдалося домогтися того, що у хворих дітей, які отримували адекватні дози екстракту зеленого чаю від нуля до трьох років, змінювалися риси обличчя, стаючи більш схожими на такі у здорових дітей. Подібний ефект, на жаль, не спостерігався в групі підлітків. Це пов'язано з тим, що до трьох років закладаються основні риси обличчя і череп росте дуже швидко, а потім його зростання сповільнюється.

Незважаючи на надихаючі результати, вчені закликають ставитися до них з обережністю, оскільки поки проведені лише попередні дослідження. Вони підкреслюють, що потрібні додаткові роботи, щоб оцінити вплив добавок зеленого чаю на організм маленьких дітей. Крім того, необхідно визначити оптимальну дозу для дітей, щоб не викликати протилежний ефект.