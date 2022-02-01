Медики назвали 5 симптомів цукрового діабету

Цукровий діабет 2 типу відрізняється своєю властивістю тривалий час протікати і прогресувати приховано, при цьому властивий хвороби високий рівень цукру в крові вкрай негативно впливає на функціонування нирок, печінки, мозку, інших органів, повідомляє Clutch.

Медики відзначають, що існують певні симптоми, які можуть вказувати на високий рівень глюкози (цукру) в крові, а також на цукровий діабет.

До таких ознак відносяться:

Часте сечовипускання. Коли рівень цукру в крові підвищується, нирки не можуть фільтрувати його належним чином, і цукор накопичується в сечі. Щоб від нього позбутися організм активізує функцію сечовипускання, тому часті позиви в туалет можуть бути «тривожним дзвіночком», що вказує на розвиток цукрового діабету.

Раптова втрата ваги. Під час розвитку діабету відбувається порушення механізму ефективного використання глюкози для вироблення енергії. Щоб отримувати її, організм може почати спалювати накопичений жир.

Проблеми із зором. Підвищений рівень цукру негативно впливає на стани судин. Порушений кровообіг органів зору-ще один можливий ранній симптом розвитку цукрового діабету. При цьому пацієнт може скаржитися на нечітку картинку в очах.

Утома. Якщо ви стали втомлюватися сильніше при виконанні того ж обсягу роботи, то це може бути одним з ознак підвищення рівня цукру в крові. Люди з цукровим діабетом часто відчувають себе розбитими і втомленими навіть при незначних навантаженнях.

Зміна кольору шкіри. Пігментація шкіри може бути викликана інсулінорезистентністю.