Лікар назвала 3 причини збою щитовидки

Лікар назвала 3 причини збою щитовидки

Лікар ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук Ірина Чикалова назвала причини розвитку порушень роботи щитовидної залози, повідомляє Сlutch.

По-перше лікар повідомила, що порушення функцій щитовидної залози негативно впливає на:

  • обмін речовин;
  • стан серцево-судинної системи;
  • репродуктивну систему;
  • нервову систему;
  • масу тіла;
  • загальне самопочуття і стає причиною соматичних хвороб.

Порушення функції щитовидної залози виникає:

  • Коли виникають захворювання самої щитовидної залози. Найчастіше захворювання щитовидної залози пов'язані з аутоімунними процесами;
  • Під впливом якихось зовнішніх факторів: операції на щитовидній залозі, опромінення, недолік або надлишок йоду, дія деяких фармакологічних препаратів;
  • При порушенні інших ендокринних залоз. Функція щитовидної залози регулюється гормонами гіпофіза і гіпоталамуса. Тому при порушенні цих органів так само може порушитися функція щитовидної залози.

Для оцінки роботи щитовидної залози потрібно здати:

  • ТТГ;
  • вільний Т4;
  • вільний Т3.
"Для діагностики аутоімунних процесів, з якими пов'язано порушення функції щитовидної залози, додатково здаються антитиреоїдні антитіла⠀Якщо ви вирішили перевірити роботу своєї щитовидної залози, здали перераховані вище аналізи, і якийсь показник виявився не в нормі, не варто гуглити! Звертайтеся до лікаря", - повідомила ендокринолог.

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