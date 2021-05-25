Лікар назвала 3 причини збою щитовидки
Лікар ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук Ірина Чикалова назвала причини розвитку порушень роботи щитовидної залози, повідомляє Сlutch.
По-перше лікар повідомила, що порушення функцій щитовидної залози негативно впливає на:
- обмін речовин;
- стан серцево-судинної системи;
- репродуктивну систему;
- нервову систему;
- масу тіла;
- загальне самопочуття і стає причиною соматичних хвороб.
Порушення функції щитовидної залози виникає:
- Коли виникають захворювання самої щитовидної залози. Найчастіше захворювання щитовидної залози пов'язані з аутоімунними процесами;
- Під впливом якихось зовнішніх факторів: операції на щитовидній залозі, опромінення, недолік або надлишок йоду, дія деяких фармакологічних препаратів;
- При порушенні інших ендокринних залоз. Функція щитовидної залози регулюється гормонами гіпофіза і гіпоталамуса. Тому при порушенні цих органів так само може порушитися функція щитовидної залози.
Для оцінки роботи щитовидної залози потрібно здати:
- ТТГ;
- вільний Т4;
- вільний Т3.
"Для діагностики аутоімунних процесів, з якими пов'язано порушення функції щитовидної залози, додатково здаються антитиреоїдні антитіла⠀Якщо ви вирішили перевірити роботу своєї щитовидної залози, здали перераховані вище аналізи, і якийсь показник виявився не в нормі, не варто гуглити! Звертайтеся до лікаря", - повідомила ендокринолог.