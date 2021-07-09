Йога для очей: 7 ефективних вправ від стресу і втоми

Під час пандемії ми виразно стали більше часу проводити у моніторів. Багато з тих, хто почав працювати з дому, відзначали, що звичні робочі години стали кілька плаваючими, і іноді з робочих питань у ноутбука опиняєшся і в позаурочний час, повідомляє Spletnik.

Та й варіанти дозвілля в певні місяці істотно скоротилися - час прогулянок тепер займали серіали. Одним словом, навантаження на очі збільшилася, а їх втому позначається і на нашому загальному стані. Загалом, чи варто дивуватися, головним велнес-трендом стала ... йога для очей!

Під сучасною назвою, втім, ховається знайома (але вже забута) з дитинства техніка. Пам'ятайте, як в початковій школі вчитель робив паузи для гімнастики пальців ( "ми писали, ми писали, наші пальчики втомилися!") І очей? Приєднуємося до нового захоплення, згадуємо поради з дитинства і розучуємо нові техніки, які допоможуть розслабитися і впоратися зі стресом.

Йога - це воістину універсальна фізична активність. Хоча багатьом вона здається нудною, але цей комплекс вправ дозволяє не тільки підтримувати тонус м'язів, але і приносить розслаблення. По суті так само працює і йога для очей. Адже особливо корисна вона тим, хто багато часу проводить перед ноутбуком і годинами дивиться в екран.

Справа в тому, що подзатилочні м'язи розташовані в задній частині шиї, прямо під черепом, і містять величезну кількість пропріорецепторів, які оцінюють напруга в м'язах, щоб повідомити мозку про положення голови і шиї. Таким чином м'язи всього тіла координуються, щоб ми не втрачали рівноваги і не падали на рівному місці. Ці м'язи, в свою чергу, реагують на рух очей, і ви можете самі відчути це, поклавши руки по обидві сторони від голови і помістивши великі пальці рук трохи нижче краю черепа на потилиці. Намацайте м'язи, які не перенапружуючи шию, і закрийте очі, потім рухайте очима горизонтально і вертикально - ви відчуєте невеликі пульсуючі рухи під великими пальцями. Це і є робота ваших подзатилочних м'язів, які отримують інформацію від ваших очей.

Коли ж ви сидите за столом практично нерухомо і довгий час дивитеся на екран, діапазон рухів ваших очей обмежений, що обмежує і інформацію, яку отримують ваші м'язи. В результаті це призводить до м'язового напруження в шиї і, навпаки, перенапруження очей.

Отже, нижче наводимо кілька простих, але ефективних вправ, щоб боротися з цим. Перш за все, якщо ви не робили їх регулярно, ви можете відчути легке запаморочення, тому виконуйте все повільно. Як і з будь-яким іншим видом вправ, які не заганяйте себе в недосяжний темп відразу, а набирайте форму поступово.

Регулярні заняття знизять навантаження на зір і поліпшать вашу поставу, увагу, координацію рухів і загальний стан здоров'я.

1. Закочування очей

Сядьте прямо, випрямте хребет і тримайте голову нерухомо. Рухайте очима горизонтально зліва направо і зосередьтеся на об'єктах на периферії. Поверніть погляд тричі за годинниковою стрілкою по колу, а потім закрийте очі, щоб знову розслабити їх.

2. "Розтяжка" для очей

Розслабте обличчя і тримаєте очі закритими, поки ви дивитеся вгору і порахуєте до чотирьох. Тепер повільно подивіться вниз - ваші очі повинні бути все ще закриті - і знову порахуйте до чотирьох. Повторіть цю вправу тричі, перш ніж трохи змінити його. У наступному підході треба дивитися зліва направо.

3. Фокусування

Витягніть одну руку прямо перед собою з піднятим догори великим пальцем, зосередьтеся на великому пальці і порахуйте до чотирьох. Потім повільно переміщайте руку до носа, поки ваші очі не перестануть фокусуватися на ньому, і ще раз порахуйте до чотирьох. Поверніть руку в початкове положення і повторіть те ж вправу 10 разів.

4. Дорогою вдалину і поблизу

Знайдіть дві точки фокусування: одну на відстані (бажано десь за вікном, якщо ви вдома), а іншу набагато ближче до вас. Зосередьтеся на віддаленому об'єкті на час кількох довгих зітхань, а потім проведіть погляд на об'єкт ближче до вас. Зачекайте, поки ваші очі сфокусуються на ближчому об'єкті, потім зробіть глибокий вдих і повністю видихніть, перш ніж знову перемістити фокус на віддалений об'єкт. Повторіть цю вправу 10 разів.

5. Кліпання очей

Широко відкрийте очі, а потім швидко кліпніть 10 разів. Закрийте очі і зробіть п'ять глибоких вдихів і п'ять повільних видихів. Повторіть цю вправу п'ять разів.

6. Пальминг

Пальминг був винайдений тибетськими йогами і включає в себе легкий дотик долонь до очей. Вам потрібно сісти з закритими очима, і зосередитися на темряві. Незабаром ви помітите всілякі мерехтливі вогні, які виникають через роздратування і перевантаження зорового нерва. Наші очі потребують темряві, щоб оговтатися від світла. Як тільки ці іскри почнуть зникати, повільно приберіть долоні і поступово відкрийте очі. У цей момент вони можуть бути більш чутливими, тому не дивіться відразу на що-небудь занадто яскраве, дозвольте вашому зоровому нерву звикнути до світла.

7. Пильний погляд на кінчик носа

Ця вправа часто використовується в поєднанні з медитацією і пранаямой (дихальної практикою) і називається Nasikagra Drishti, що дослівно перекладається як "споглядання кінчика носа". Сядьте в зручному положенні з прямою спиною. Розслабте плечі і покладіть долоні на коліна для кращого вирівнювання хребта і концентрації.

Тепер повільно переводите погляд на кінчик носа, не напружуючи очі. Розслабте очі, як тільки відчуєте дискомфорт. Повторіть п'ять або більше разів, поки не відчуєте, що очі відпочили.

Надя Бесчетнікова