Які хвороби може вказувати неприємний запах з рота

Лікар стоматолог, бактеріолог з California Breath Clinics (США) Гарольд Кац повідомив, що найчастішою причиною виникнення неприємного запаху з рота є зовсім не погана гігієна. Найчастіше це може бути пов'язано з сухістю в роті: коли не вистачає вологи, бактерії, що живуть в ньому, процвітають, повідомляє Сlutch.

Експерт розповів, що іноді неприємний запах з рота може вказувати на наявність порушень в організмі.

Якщо з рота пахне нафталіном, то це може бути пов'язано з алергією, постназальною рідиною або інфекцією носових пазух.

Якщо у людини хронічні проблеми з носовими пазухами, то бактерії, що знаходяться в роті, можуть перетворювати білки слизу в сполуки, які називаються скатол. В результаті дихання стає неприємним.

Солодкий, фруктовий запах з рота може вказувати на можливий розвиток діабету. В цьому випадку організм для отримання енергії спалює не глюкозу, а жир.

Якщо у вас пахне з рота кислим молоком, то це може говорити про те, що організм не розщеплює білок в молочних молекулах, бо потрібно – тобто, у вас є непереносність лактози.

Якщо з рота людини пахне чимось гниючим, то на думку лікаря, це може бути небезпечним і пов'язаним із захворюванням легенів. Такий симптом може говорити про ознаки багатьох проблем – від інфекції (наприклад, пневмонії) до раку.