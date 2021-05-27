П'ять вітамінів, яких вам може не вистачати, якщо у вас безсоння

Вітаміни можуть грати роль в тому, скільки ми спимо і наскільки спокійним є наш сон. Дефіцит вітамінів може вплинути на ризик порушень сну, включаючи безсоння і апное уві сні, повідомляє Greatpicture.

5 вітамінів, яких вам може не вистачати, якщо у вас безсоння

Вітамін B

Вітаміни групи B включають тіамін, рибофлавін, ніацин і фолієву кислоту. Bсі вони важливі для клітинної регенерації та забезпечують необхідну підтримку вашої імунної системи, а також нашої шкіри й центральної нервової системи. Також ці вітаміни контролюють багато хімічні процеси, пов'язані з настроєм і сном.

Коли ваше тіло відчуває дефіцит будь-якого з основних вітамінів групи B, перші симптоми можуть включати депресію і безсоння. Якщо нічого не робити, то ситуація може тільки посилитися і з'являться нові проблеми зі здоров'ям.

Залізо

Дефіцит заліза зазвичай спостерігається у людей з синдромом неспокійних ніг. У вас з'являється відчуття дискомфорту в ногах при лежанні вночі, яке полегшується рухом, і може ускладнити засипання.

Також може бути важко знову заснути після пробудження вночі, на це скаржаться багато пацієнтів у яких виявили нестачу заліза. Отже, якщо ваш організм недоотримує необхідну кількість заліза - це може побічно сприяти безсонні і заподіювати вам незручності.

Вітамін E

Вітамін E допомагає підтримувати здорову функцію клітин і захищати їх від пошкоджень. Антиоксидантні властивості вітаміну Е також можуть допомогти зі сном і проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з репродуктивною функцією.

Люди з апное уві сні часто мають низький рівень вітаміну Е. Підвищення рівня цього вітаміну може допомогти поліпшити сон. Вітаміни можна придбати в будь-якій аптеці, а також рекомендується їсти більше продуктів з високим вмістом вітаміну Е. В основному, це продукти рослинного походження, такі як насіння соняшнику, мигдаль, волоські горіхи, масла, болгарський перець, авокадо.

Калій

Калій - мінерал, який допоможе тим, хто бореться з неможливістю заснути. Вчені опублікували дослідження в журналі Sleep, в якому говорилося про те, чи впливає калій на наш сон. У дослідженні одна група учасників приймала добавки хлориду калію, а інша група брала ідентичні капсули плацебо.

Журнали сну і актіграф зап'ястя були зроблені, щоб виміряти тривалість сну людини. Результати показали поліпшення закріплення сну при прийнятті добавок калію.

Робимо висновок особисто для себе, якщо приймати необхідну нам добову дозу калію, яка становить не менше 4700 мг, то можна уникнути проблем зі сном.

Магній

Цей важливий мінерал допомагає організму виробляти гормон сну мелатонін. Магній також знімає м'язову напругу, що може сприяти повноцінному сну і розслаблення. Він навіть може допомогти зняти напругу, стимулюючи вироблення амінокислоти, відомої як ГАМК, яка розслабляє нервову систему.

Керолайн Дін, доктор медичних наук, член Медичного консультативної ради Асоціації дієтичного магнію, вважає, що понад 75 відсотків людей не отримують рекомендовану норму споживання магнію, що може бути причиною того, що багатьом людям складно засипати. А ще у деяких з них може спостерігатися тривожність уві сні, дуже чуйний сон або регулярне безсоння.