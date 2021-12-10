Дитина проковтнула магніт, батарейку або монету - перша допомога
Фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповіли, Як правильно надати допомогу дитині, який подавився стороннім предметом. Експерти відзначили, що важливо не плутати поняття "проковтнути" і "вдихнути" (вдавитися). Це різні поняття і допомога при них різна, пише Екатерина Марченко, Сlutch.
Отже, чого тільки не ковтають наші діти. Дрібні, гладкі предмети, як правило, виходять природним способом, не надаючи шкоди здоров'ю, проте є й такі, які можуть застрягти в шлунково-кишковому тракті або травмувати його.
З небезпечних сторонніх предметів, найчастіше діти ковтають:
- великі монети;
- батарейка;
- гвоздики і шурупи;
- голки, шпильки, скріпки;
- магніти (особливо небезпечні понад1 шт.);
- шпильки, кулони, брелки, кільця та інші прикраси,;
- дрібні іграшкові фігурки;
- ковпачки від ручок і інші предмети, понад 3 см.
Якщо дитина з'їла якийсь дрібний предмет, на ваш погляд безпечний або у вас є сумніви, що вона його з'їла, - спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин.
Що має насторожити:
- утруднене ковтання, підвищене виділення слини;
- відмова від їжі;
- відрижка або нудота;
- з'явився кашель, утруднене дихання;
- скарги на болі в животі, в грудях;
- кров у виділеннях;
- погіршення загального стану, зміна в поведінці.
Якщо дитина проковтнула небезпечний предмет, то швидку допомогу слід викликати відразу, не чекаючи насторожуючи ознак.
Ваші дії до приїзду швидкої:
- забезпечити максимальний спокій;
- не давати їсти і пити;
- стежити за загальним станом.
Категорично не можна робити:
- викликати блювоту;
- робити клізму;
- давати препарати проносної дії;
- намагатися видавити або витрусити предмет;
- намагатися проштовхнути предмет їжею або водою.