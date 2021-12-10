Дитина проковтнула магніт, батарейку або монету - перша допомога

Фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповіли, Як правильно надати допомогу дитині, який подавився стороннім предметом. Експерти відзначили, що важливо не плутати поняття "проковтнути" і "вдихнути" (вдавитися). Це різні поняття і допомога при них різна, пише Екатерина Марченко, Сlutch.

Отже, чого тільки не ковтають наші діти. Дрібні, гладкі предмети, як правило, виходять природним способом, не надаючи шкоди здоров'ю, проте є й такі, які можуть застрягти в шлунково-кишковому тракті або травмувати його.

З небезпечних сторонніх предметів, найчастіше діти ковтають:

великі монети;

батарейка;

гвоздики і шурупи;

голки, шпильки, скріпки;

магніти (особливо небезпечні понад1 шт.);

шпильки, кулони, брелки, кільця та інші прикраси,;

дрібні іграшкові фігурки;

ковпачки від ручок і інші предмети, понад 3 см.

Якщо дитина з'їла якийсь дрібний предмет, на ваш погляд безпечний або у вас є сумніви, що вона його з'їла, - спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин.

Що має насторожити:

утруднене ковтання, підвищене виділення слини;

відмова від їжі;

відрижка або нудота;

з'явився кашель, утруднене дихання;

скарги на болі в животі, в грудях;

кров у виділеннях;

погіршення загального стану, зміна в поведінці.

Якщо дитина проковтнула небезпечний предмет, то швидку допомогу слід викликати відразу, не чекаючи насторожуючи ознак.

Ваші дії до приїзду швидкої:

забезпечити максимальний спокій;

не давати їсти і пити;

стежити за загальним станом.

Категорично не можна робити: