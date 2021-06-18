Корисні харчові звички: 3 способи їх знайти за 21 день

Корисні харчові звички не варті нарівні з голодуванням і постійними обмеженнями. Звикання організму до дотримання декількох правил відбувається в найкоротші терміни. Будь-яка звичка виробляється за 21 день. Дотримання кількох правил протягом 3 тижнів без перерв допоможе поліпшити стан організму, підвищити здоров'я, нормалізувати вагу, повідомляє Креатив.

Не морите себе голодом: приймайте їжу часто, але маленькими порціями

Бажання харчуватися правильно призводить багатьох людей до голодування. Результатом стають хвороби, зриви і переїдання. Не можна різко міняти свій раціон і сильно обмежувати себе в їжі.

Почніть виробляти корисні звички з дроблення звичайних порцій. Весь перший тиждень харчуйтеся п'ять або шість разів, замість звичних двох або трьох разів. Важливо є така ж кількість їжі, до якої ви звикли. Просто ділити їжу на кілька порцій. Приготувавши сніданок, розділіть його навпіл і другу половину з'їжте через 2 години. До кінця першого дня буде видно різницю. Відчуття, що ви весь день були ситі, не дасть переїдати на ніч.

Не відмовляйте собі у смаколиках: приймайте корисні перекуси

Другий тиждень належить бути більш складним. Необхідно дотримуватися першої звички і почати виробляти другу. Ласунам і любителям шкідливої їжі не варто впадати у відчай. Балувати себе смакотою можна, але необхідно робити це правильно. Вибір улюблених ласощів і їх збалансований прийом доставить тільки радість і не зашкодить вашому здоров'ю.

5 правил, як балувати себе смакотою і не шкодити здоров'ю:

їжте шкідливу їжу тільки до обіду;

замінюйте половину шкідливих продуктів корисними перекусами;

насолоджуйтеся прийомом смакоти;

з'їли шкідливу їжу - займіться корисною справою (погуляйте, приберіть в квартирі);

не тримайте вдома багато солодощів.

Заміна випадкових покупок в магазинах і кафе корисними перекусами заощадить гроші і принесе користь організму. Носіть з собою фрукти і горіхи. Перекушуйте, як тільки відчуєте голод.

Для формування корисної харчової звички приділяйте прийому їжі більше 20 хвилин

Починається третій тиждень. До дотримання двох звичок додається третя. Тривалий прийом їжі збільшує ситість, зменшує кількість їжі, що з'їдається і сприяє гарному травленню.

Перегляд телевізора також заважає правильному харчуванню. Відволікаючись від прийому їжі, людина з'їдає набагато більше їжі, необхідної для насичення. За довгим переглядом телевізора з їжею з'їдається величезна кількість непотрібної їжі. Переїдання призводить до тяжкості і збільшення маси тіла.

Користь води безмежна. Склянку теплої води за 20-30 хвилин до їжі сприяє споживання меншої кількості їжі. Пити воду під час прийому їжі не слід. Пиття під час їжі порушує роботу кишечника. Тримайте поруч з собою пляшку води. Пийте постійно невеликими ковтками.

Поради, як правильно приймати їжу:

концентруйтеся тільки на їжі, не відволікайтеся;

жуйте повільно, ретельно пережовувати їжу;

не їжте відразу до або після фізичних навантажень;

НЕ пересолюйте їжу;

не лягайте в ліжко відразу після прийому їжі;

контролюйте поглинаючі калорії;

намагайтеся урізноманітнити раціон.

Ознайомлення з 3 способами вироблення корисних харчових звичок призвело до розуміння значущості зміни свого харчування. Наведені вище правила сприятливо відобразяться на вашому здоров'ї. Проходження всіх звичок призведе до їх вироблення. Через 21 день контролювати себе не доведеться, звички стануть нормою і будуть дотримуватися без праці. Організм скаже вам спасибі і буде радувати довгі роки.