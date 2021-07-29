Вживання кави впливає на тривалість життя - дослідження

Нещодавно було проведено ще одне дослідження, в ході якого вдалося встановити, що кава може впливати на тривалість життя, повідомляє Men's Life.

Представники науки зі Швеції виявили, що є метод заварювання кави, після якого напій стає корисним, зокрема він знижує ймовірність появи проблем з судинами і серцем. На думку експертів, найбільш корисна фільтрована кава.

У дослідженні взяло участь більш ніж пів мільйона добровольців (жінок, а також чоловіків). Їх вік складав від 29 до 79 років. Учасники заповнили анкети, в яких вказали, яку саме каву і в якій орієнтовній кількості вони її вживають. Вчені вивчили стан здоров'я добровольців, а також зовнішні фактори, що впливають на вживання кави.

Дослідження тривало двадцять років. За цей час померло 46 461 учасник. Серед них було 12 620 осіб, які померли від захворювань серця і судин. Також було підтверджено 6 202 інфаркту.

За результатами дослідження виявилося, що в учасників, які пили фільтровану якісну каву, ризик передчасної смерті був нижче на 15% в порівнянні з тими, хто такий напій не вживав. Також вчені з'ясували, що найменше була ймовірність ранньої смерті у людей, які щодня випивали до 4-х порцій фільтрованого напою. Однак напій, який не пройшов фільтрацію, підвищує ризик смерті передчасно, особливо серед чоловіків старше 60 років.

Згідно з проведеним дослідженням, фільтрована і якісна кава може збільшити тривалість життя і зменшити ймовірність серцево-судинних проблем.