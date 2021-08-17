Лікарі розповіли, як знизити тиск без ліків

Артеріальний тиск можна знизити, прибравши з раціону солоне, пити воду і трав'яні чаї замість напоїв з кофеїном, а також їсти продукти з калієм, повідомляє Oбозреватель.

Відзначається, що таким чином можна обійтися без таблеток в домашніх умовах.

Одними з найбільш корисних продуктів для боротьби з тиском фахівці назвали часник, буряк, банани, гранати і глід. Крім того, пацієнтам слід уникати стресових ситуацій, помірно займатися фізичною активністю, відзначили лікарі.

Медики додали, що якщо людина вперше помічає у себе підвищений тиск, а раніше не був поставлений діагноз, то слід звернутися до фахівця.