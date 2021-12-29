Ці кілька напоїв зроблять ваш ранок бадьорим

Любителі медитацій часто радять починати день з теплого напою — склянки води з лимоном, або розчину спіруліни. Чим корисні ці напої і чому вам варто замінити на них звичний зелений чай, повідомляє Ukr.media.

Матча

Матча — це форма зеленого чаю, приготована шляхом подрібнення зеленого чайного листа у порошок. Це напій з високим вмістом катехіну, який називається EGCG (епігаллокатехін галлат), який, як вважають, має протиракову дію. Дослідження пов'язують зелений чай з різними перевагами для здоров'я, такими як допомога у запобіганні серцевих захворювань, діабету 2 типу і зниження ваги.

Гречаний чай

Гречка містить вітамін Е, який підтримує імунну систему і сприяє здоров'ю очей. Фенольна кислота у гречаному чаї корисна для регулювання травлення і зменшення запалення у кишківнику. Селен, який також наявний у чаї, зменшує запалення і підвищує імунітет.

Спіруліна

Спіруліна — потужне джерело поживних речовин. Вона містить рослинний білок, званий фікоціаніном. Дослідження показують, що він може мати антиоксидантні, знеболюючі, протизапальні та захисні властивості для мозку. Багато антиоксидантів у спіруліні мають протизапальну дію. Але спіруліна також корисна для запобігання та лікування деяких захворювань, включаючи високий рівень холестерину, гіпертонію, діабет, депресію, вірусний гепатит. Крім того, вона зміцнює імунну систему і покращує функцію нирок та печінки. Пити її слід згідно з інструкцією, розбавляючи у теплій воді.

Лимонад

Оскільки лимонад зроблений зі свіжовичавлених лимонів, він повинен бути корисним. Лимонний сік багатий на мінерали та вітаміни, особливо вітамін С, який допомагає зміцнити вашу імунну систему. Він також допомагає травленню, всмоктуванню мінералів, і схудненню. Але людям з чутливим шлунково-кишковим трактом варто бути обережними: лимонний сік може викликати подразнення слизової шлунку що спровокує біль. Розбавляйте лимонад медом, щоб посилити користь цього напою.

Грейпфрутовий сік

Замість апельсина, у якому багато фруктози, краще вичавити сік з менш солодкого плоду. Грейпфрут — тропічний цитрус, відомий кисло-солодким смаком. Він багатий на поживні речовини, антиоксиданти і клітковину, що робить його одним з найбільш корисних для здоров'я. Дослідження показують, що це може мати важливі переваги для здоров'я, включаючи втрату ваги та зниження ризику розвитку серцевих захворювань.

Що б ви не обрали, намагайтеся чергувати напої між собою. Разом зі склянкою кожного напою краще випивати таку ж кількість чистої води, щоб підтримувати водний баланс у організмі.