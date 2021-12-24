Чому вчені радять пити гарячу воду

Можна пити чисту воду або у вигляді чаю. Деякі навіть підігрівають соки. Багато дієтологів і експертів сходяться на думці, що це хороша звичка, повідомляє Noticia.

Так роблять уже тисячі років, наприклад, на сході. А тепер ця традиція знайшла наукове виправдання у вигляді дослідження, опублікованого Публічної медичною бібліотекою США.

Рідина може бути гарячою, але її температура не повинна перевищувати 70 градусів. Випити склянку теплої вода з ранку - це як прийняти душ зсередини, кажуть дієтологи. Така вода допомагає виводити токсини і залишки їжі, які не перетравлюються, полегшує випорожнення кишечника, допомагає контролювати артеріальний тиск, худнути, краще справлятися із застудою і уникати запорів, боротися зі стресом і тривогою, знімати застійні явища.

Питна тепла вода протягом дня допомагає розріджувати і виводити слиз. Пар, що виділяється гарячою водою і вдихається, коли ви підносите чашку до рота, допомагає очистити ніздрі і навіть полегшити головний біль, пов'язану з синуситом. Ще має здатність зігрівати слизові оболонки носових і горлових пазух і знімати сухість, викликану холодом. Єдиний недолік - легко отримати опіки горла і дихальних шляхів, якщо пити занадто гарячу воду.