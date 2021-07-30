Довгий час це питання залишалося спірним - наскільки корисно і чи можна взагалі пити воду перед їдою. Дієтологи не могли прийти до єдиної думки, адже до недавнього часу не було наукового обґрунтування «за» і «проти», повідомляє Креатив.

Однак, деякі дослідження, проведені за участю добровольців, допомогли поставити крапку в наболілому питанні. Тепер можна з упевненістю говорити про користь для тих, хто хоче схуднути. Отже, навіщо пити воду перед їдою і як правильно це робити?

Поширена помилка

Раніше дієтологи вважали, що збільшення добової норми споживання рідини допомагає ефективно схуднути. А норма, по усталеній думці, повинна становити не менше 8-ми склянок води. Але це не мало наукового доказу і було всього лише зручною формулою розрахунку щоденної потреби організму в поповненні водного запасу.

Дослідники з Бірмінгемського університету спробували обґрунтувати методику, що дозволяє схуднути без особливих зусиль. Для цієї мети були залучені волонтери з Великобританії, котрі вмали надлишкову вагу і мріяли схуднути.

Як проходив експеримент за участю добровольців

Перевірити ідею на досвіді розраховували за 12 тижнів. Перед початком усі учасники отримали поштою докладний посібник, у якому регламентувалися особливості способу життя в цей період і перераховувалися вимоги по дієти.

Добровольців розділили на 2 групи:

першій групі (41 чол.) дали рекомендацію перед їдою пити 0,5 л води;

у другої групи (43 чол.) було завдання перед кожним прийомом їжі намагатися подумки викликати хибне відчуття ситості - ця міра була спрямована не стільки на фізіологічні обмеження для бажаючих схуднути, скільки на психологічні.

Несподівані результати

За результатами цього дослідження було встановлено, що учасники, яким слід було пити воду перед їдою, скинули, в середньому, по 4,5 кг зайвої ваги. В іншій групі успіхи були набагато скромніші - усереднені дані контрольного зважування показали, що учасникам вдалося схуднути всього лише на 0,8 кг.

Перевага даного методу полягає в його неперевершеній простоті. Виявляється, що досить пити 0,5 л води перед кожним прийомом їжі, щоб автоматично позбутися від зайвої ваги.

Крім того, якщо при цьому не нехтувати помірними фізичними навантаженнями і правилами здорового харчування, то можна схуднути в рекордні терміни. Ще однією перевагою методики є її універсальність - вона підходить усім без винятку.

Ключовою умовою тестування було використання водопровідної води, придатної для внутрішнього споживання. Це означає, що не можна замінити її солодкою або мінеральною водою, слабоалкогольними напоями, так як на ці види рідин наукові висновки не поширюються.

Механізм ефекту не розкритий, але він працює

Організатори експерименту визнали, що механізми ефекту від споживання води перед їдою так і залишилися нерозкритими. Серія досліджень дозволила зробити висновок: якщо перед їдою наповнювати шлунок субстанцією, що не несе енергетичного навантаження, то це дозволить швидше досягти відчуття ситості. Таким способом людині можна без особливих вольових зусиль обмежити прийом зайвих калорій і незабаром схуднути. Дивно, скільки користі здатні принести кілька склянок води в день, якщо правильно її споживати.

Попередньо побоювання вчених полягали в тому, що штучне недоїдання викличе в учасників бажання вдатися до додаткових перекусу, які правилами дієти не заборонялися. Однак, основна маса підопічних не відчувала такої необхідності.