П'ять основних тенденцій в області підлогових покриттів 2021

Модні тенденції присутні в різних сферах. На щорічних виставках дизайнери представляють новинки, найпопулярніші інтер'єри, кольору і орнаменту. А ви знали, що модні тренди є і у підлогових покриттях, повідомляє Hackrea.

Пропонуємо вам ознайомитися з новинками в дизайні для підлогових покриттів. Цікаві рішення допоможуть обіграти кімнату на ваш смак. При виборі відповідного стилю враховують такі чинники:

планування і зонування простору;

вибір меблів, освітлення та оздоблювальних матеріалів;

вибір текстилю - оббивки меблів, штор і килимів.

Все це впливає на вибір відповідного підлогового покриття. Зверніть увагу на наступні тенденції.

Повернення до старовини

Дерев'яна підлога знову в тренді. Поверхня з добротної деревини - це красиво, практично і зручно. Особливою популярністю користується масивна дошка, що відрізняється вираженою текстурою.

Модно виглядає підлога в стилі рустик. Актуальні хвилеподібні і нерівні дошки, які прекрасно впишуться в затишний інтер'єр.

Комбіновані варіанти

Різні покриття для підлоги - ідеальне рішення для багатофункціональних приміщень. Ви можете вибрати такі рішення, щоб виділити окремі зони.

Частина підлоги може бути викладена плиткою, а інша паркетом або дошками. Поєднання з двох матеріалів виглядає оригінально. В тренді комбінації з паркету і керамічної плитки, а також з деревини і натурального каменю. Два види підлогових покриттів дозволяють розділити ділянки в кухні-їдальні. Для зони з обіднім гарнітуром використовуйте темний відтінок дерева, а для робочої зони - світлі покриття.

Стильна плитка

Ергономічне покриття у вигляді плитки прекрасно підходить для кухні, холів, прихожих і ванної кімнати. Керамічна плитка відрізняється не тільки функціональними достоїнствами, але і широким асортиментом відтінків і конфігурацій. Незвичайні варіанти дозволять вам експериментувати з інтер'єрами.

Для оформлення виберіть плитку з імітацією шкіряної, дерев'яної або кам'яної підлоги. Стильно виглядають геометричні орнаменти, викладені з яскравих плиток 2-3 відтінків.

До модних трендів відносяться великі візерунки. Ви можете підібрати готові рішення або створити візерунки, використовуючи плитки декількох квітів. Для житлових приміщень виберіть плитку з імітацією деревини. Це дозволить створити більш затишний інтер'єр.

Класичний паркет

Паркет відноситься до самих аристократичних і дорогих варіантів підлогового покриття. Існує кілька способів укладання паркету. Користується популярністю класичні французька і традиційна ялинка. Класичний варіант являє собою елементи паркету різних відтінків. Така підлога виглядає респектабельно, оригінально і багато.

Барвисті покриття

Для фарбування підлогових поверхонь передбачений великий вибір візерунків і відтінків. Це дозволить швидко відновити підлогу.

Ви можете вибрати такі варіанти: