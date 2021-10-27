Попкорн - користь чи шкода для здоров'я

Сам по собі попкорн представляє кукурудзяне зерно, яке в процесі нагрівання змінює свою форму й утворює легкі й «пухнасті» пластівці. Він містить багато вітамінів і мінералів, однак лише за умови правильного приготування, повідомляє Sayyes.

Попкорн є досить суперечливим продуктом. Він може бути корисний або шкідливий для здоров'я. Все залежить від того, з чого його роблять. Якщо при його приготуванні не використовується цукор або сіль, він є цілком корисною і дуже поживною їжею. На жаль, попкорн, вироблений сьогодні в кінотеатрах і для масового споживання, має у своєму складі багато масел, солі та цукру. Всі ці добавки негативно відбиваються на стані здоров'я.

Чи корисний попкорн для здоров'я?

Попкорн, приготований правильно без додавання солі, цукру, ароматизаторів і масел, являє собою продукт, здатний поліпшити роботу серцевого м'яза і зміцнити здоров'я. Це пов'язано з тим, що він містить наступні поживні речовини:

клітковину;

білок;

вітаміни;

мінерали.

Крім цього, він відрізняється низьким вмістом жирів і цукрів. Також в його складі взагалі немає холестерину.

Як відзначають дієтологи та лікарі, попкорн, приготований без масла, дуже корисний. Даний метод приготування даного продукту має на увазі розігрівання кукурудзяних зерен на плиті або в мікрохвильовій печі.

У деяких випадках готовий попкорн, що продається в магазинах, крім іншого, містить значну кількість натрію, який призводить до підвищення тиску, а також розвитку ряду порушень.

Корисний попкорн, приготований без використання добавок, на 78 відсотків складається з вуглеводів. З цієї причини він може бути корисний для осіб з діабетом виключно за умови вживання в помірних кількостях. Допомогти у вирішенні питання, чи варто вживати попкорн особам з діабетом, може також підрахунок калорій. Згідно із заявою дослідників, одна порція даного продукту містить 15 грамів вуглеводів. З огляду на цей факт, людина може самостійно визначити, чи може в його раціоні використовуватися попкорн.

Висновок

Згідно із заявою лікарів і дієтологів, користь попкорну безпосередньо залежить від способу його приготування. Натуральний продукт без додавання цукру, солі й масла здатний забезпечити організм великою кількістю поживних речовин, що поліпшують самопочуття і стан здоров'я. Водночас додавання в раціон попкорну зі шкідливими добавками може привести до ожиріння і розвитку ряду захворювань. Тому перед додаванням в раціон цього продукту дуже важливо звертати увагу на його склад.