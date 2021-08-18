Дієтолог розвінчала популярні міфи про білкову їжу

Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, що повальне вживання їжі, багатої протеїнами, це данина модним тенденціям. За її словами, вживання батончиків, коктейлів і йогуртів, збагачених білком, не допоможе отримати струнку фігуру, повідомляє РБК-Україна.

Добавки, які рекомендують вводити в раціон не завжди можуть принести користь.

Водночас Комісарова підкреслила, що вживання достатньої кількості білків - це обов'язкова умова для здорового функціювання організму.

Вона пояснила, що підвищену кількість білка потрібно вживати людям, які активно займаються спортом - 2 грами протеїну на 1 кг ваги. А для здорового харчування досить 0,8 грам на кілограм.

Комісарова додала, що в середньому людина вживає від 65 до 90 грамів білка на добу, що є нормою.

Також дієтолог вважає, що найкращими джерелами протеїнів будуть продукти тваринного і рослинного походження: м'ясо, риба, морепродукти, яйця, бобові і соєві продукти, і крупи.

"Найкраще джерело білка - це їжа, а не порошки та протеїнові батончики", - акцентувала увагу лікар.

Вона підкреслює, що порція протеїнової їжі повинна становити ¼ розміру тарілки (приблизно розмір долоні без пальців).

Норма вживання білкових продуктів. Джерело: Instagram Альбіна Комісарова

Дієтолог не бачить сенсу вживати зайву кількість білка без мети наростити м'язову масу. Однак максимально допустима кількість не повинна становити більше 3 грам на кілограм маси тіла. Відзначається, що вживання протеїнів вище норми передбачає збільшення калорійності їжі і вживання червоного м'яса. Це може бути небезпечно для людей з хворобами нирок і печінки.

Кількість білкової їжі повинна складати 1/4 розміру тарілки. Джерело: Instagram Альбіна Комісарова

"Якщо ви будете їсти занадто багато білка, то будете витісняти з раціону інші продукти, які не менш необхідні в раціоні. Все повинно бути в міру", - пояснила Комісарова.

Протеїнові продукти та добавки можуть бути корисні людям з високою фізичною активністю, з обмежувальною дієтою, літнім людям і вегетаріанцям.

"Найчастіше норму білка можна набрати з їжі. Наприклад, в одному яйці близько 6 грамів білка, в порції курки близько 30 грам", - підкреслила дієтолог.

Комісарова порадила перед вживанням протеїнових продуктів і добавок переконатися, що немає протипоказань, дивитися на склад (особливу увагу на кількість цукру), а також не забувати про різноманітність раціону.

Скріншот. Джерело: Instagram Альбіна Комісарова

Скріншот поста. Джерело: Instagram Альбіна Комісарова

Скріншот поста. Джерело: Instagram Альбіна Комісарова