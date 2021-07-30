Найнебезпечніші дороги у світі: топ-7 фото

Дороги посеред гірської місцевості - завжди велике випробування для водіїв. Зсуви, снігові бурі, переповнені вантажівки - це не весь перелік небезпек, які можна зустріти на своєму шляху, повідомляє Обозреватель.

Однак які розкішні краєвиди відкриваються під час подорожей на автомобілі в горах. У цьому матеріалі зібрані 7 найнебезпечніших доріг у світі, які перевіряють майстерність водіння.

Байбурт шосе D915, Туреччина

Шосе Байбурта було побудовано понад сто років тому на схилі гори Соганлі. Його загальна протяжність 179 км, але ділянка між містами Оф і Байбурт змушує водіїв дуже повільно рухатися на пагорбах. Жахливий серпантин складається з 29 поворотів, між якими немає відбійників.

Шосе Сичуань-Тибет, Китай

На дорозі від міста Ченду до тибетського селища Лхаса водіїв чекає безліч крутих поворотів, небезпечних лавин і зсувів. Однак тут можна спостерігати дивні пейзажі через вікно власного автомобіля. Ходять легенди, що під час будівництва шосе загинуло понад 1000 робітників, та й зараз дорога продовжує забирати життя автомобілістів.

Дорога в Північному Юнгасі, Болівія

Цей відрізок називають "дорогою смерті". Він з'єднує Лос-Юнгас з болівійською столицею Ла-Пас. Дорога була побудована у 1930-х роках парагвайськими ув'язненими. Щорічно тут гинуть майже 300 людей, але екстремали їдуть сюди, щоб отримати дозу адреналіну.

Тунель Гуолянь, Китай

Тунель високо в горах Тайхан протягом п'яти років вручну вибивали місцеві чоловіки. Гірські перевали переплітаються з небезпечними обривами і крутими поворотами, але вид зі скелі вражає туристів.

Каракорумське шосе "Дружба", Китай-Пакистан

Шосе Каракорум розташоване на висоті 4714 метрів над рівнем моря, воно стало найвищою асфальтованою дорогою на планеті. Рукотворний шлях називають "восьмим чудом світу". Автомагістраль не раз руйнувалася через сильні зсуви.

Перевал Зоджі-Ла, Індія

Магістраль розташована в дивовижному місці, оточена двома річковими басейнами, але закрита шість місяців у році через серйозні снігопади. Дорога пролягає на висоті 3528 метрів над рівнем моря, тому важливо не затримуватися на найвищій точці, оскільки можна відчути брак кисню.

Шосе Гана, Гаваї

Гана - один із найбільш диявольських маршрутів на Землі. Шосе з'єднує міста Кахулуї і Гану. Його важкопрохідність полягає не тільки у вузьких доріжках, а й у численних поворотах, а також складних мостів, більшість з яких зовсім старі.