Лютеїн впливає на здоров'я очей і зір

Що таке лютеїн і для чого він потрібен? Які продукти є джерелом лютеїну? Як приготувати еліксир для зору, повідомляє Здоровье и Долголетие.

Для гарного зору необхідно надходження в організм не тільки каротину, а й лютеїну.

Лютеїн це жовтий пігмент, що міститься переважно в продуктах зеленого, жовтого і помаранчевого кольору (овочі, фрукти, яєчний жовток). В організм людини лютеїн надходить з їжею, утворюватися в організмі він не може. З даного відео ви зможете докладніше дізнатися, як підтримати здоров'я очей.