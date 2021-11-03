Лайфхак: як почистити гранат за 30 секунд

Гранат - це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Він містить рекордну кількість антиоксидантів, багатий вітаміном С, захищає від хвороби Альцгеймера, покращує травлення, допомагає при артриті, корисний при хворобах серця, покращує пам'ять і зміцнює імунітет, повідомляє Сегодня.

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Лайфхак, як вибрати смачний гранат

Гранат не повинен бути занадто круглим. Вибирайте фрукт з чітко вираженими контурами. Це означає, що насіння вже налилися.

М'які на дотик гранати - поганий знак. Це означає, що фрукт перемерз або підгнив. Тому вибирати потрібно тільки тверді плоди.

Як їдять гранат

Гранат подають як гарнір до тяжких страв, наприклад, до смаженого м'яса, але не більше столової ложки насіння в салати або основні страви.

Якщо просто є гранат в якості перекусу, ідеальна порція - максимум половини плода за один раз. Найкорисніше фрукт у вигляді соку, але не чистого, а розведеного водою в пропорції один до одного.

Лайфхак, як почистити гранат швидко і без бризок

Помийте фрукт і обсушити його кухонним рушником.

Зріжте ножем верхівку з хвостиком так, щоб в зрізі з'явилися білі прожилки.

Зробіть невеликі надрізи уздовж граната, бажано уздовж цих світлих прожилок.

Переверніть гранат зрізом вниз. Візьміть столову ложку і почніть постукувати по шкірці. Постукування повинні бути помірними і рівномірними по всій поверхні граната. Так гранатові зерна почнуть самі сипатися в посудину без будь-яких пошкоджень.

Також гранат можна покласти в невеликий целофановий пакетик перед тим, як почати стукати по ньому ложкою. Це врятує вас від випадкових бризок. Всього 30 секунд - і все зерна в тарілці!

Ольга Козачок