Що буде, якщо їсти моркву щодня

Овочі корисні — це усі знають за замовчуванням. Правда, не будь-які. Картоплю, наприклад, дієтологи не дуже полюбляють за високий глікемічний індекс, а від деяких фруктів можна погладшати, повідомляє Ukr.media.

У моркві теж чимало цукру, тому на ніч її їсти не радять. Але у користі цього коренеплоду лікарі не сумніваються.

Це ідеальний перекус

Солодкувата морквина легко замінить калорійні фрукти та не зашкодить фігурі. На 100 г припадає 41 ккал, з яких:

0,9 г — білки;

0,2 г — жири;

6,8 г — вуглеводи.

Сира морква у якості перекусу допоможе знизити вагу

А усе завдяки великій кількості клітковини, яка дасть відчуття ситості надовго. На відміну від фруктів у моркві не міститься стільки цукрів. Для порівняння: в одному яблуці міститься 19 г цукрів, а у моркві лише 4,7 г. До того ж морква легко перетравлюється.

Користь для кишківника і роботи шлунково-кишкового тракту

Дієтологи часто радять їсти моркву, якщо у вас проблеми і хронічні порушення шлунково-кишкового тракту, закрепи. Цей овоч має сечогінну і проносну дію. Крім цього морква допомагає нормалізувати обмін речовин і травлення, відновити мікрофлору кишківника і позбутися від дисбактеріозу.

Для зниження холестерину і імунітету

Будь-який продукт необхідно їсти у міру (шоколад або яблука). Те ж саме стосується і моркви. У своєму дослідженні шотландські вчені підтвердили той факт, що вживання не більше 200 г моркви на день у сирому вигляді протягом трьох тижнів дозволить знизити рівень холестерину на 11 %.

У складі моркви міститься бета-каротин

До речі, чим морква яскравіша за своїм кольором, тим більше у її складі цієї речовини і тим вона корисніша. Завдяки бета-каротину морква є одним з найпотужніших антиоксидантів і має протизапальну дію для нашого організму, навіть дозволить знизити ризик розвитку раку легенів на 40 %. А для цього достатньо щодня вживати близько 1 моркви на день (1,7-2,7 мг). Цей факт підтвердили у своєму нещодавньому дослідженні британські вчені.

У складі моркви міститься ціла армія корисних речовин і вітамінів, дефіцит яких може позначитися на зовнішньому вигляді:

вітаміни А, B1, B2, B3, E, K, PP, C, D;

ефірні олії;

калій;

магній;

цинк;

кальцій;

йод;

залізо;

фосфор;

фолієва кислота.

Морква у щоденному раціоні поліпшить стан шкіри, нігтів і волосся

За рахунок вітаміну А і ефірних олій цей овоч допомагає позбутися від акне і навіть розгладити зморшки.

Для міцності кісток

Завдяки вітаміну К2 морква знижує ризик розвитку остеопорозу і підвищує щільність кісток. К2 допомагає налагодити обмін речовин у кісткових тканинах і перешкоджає вимиванню кальцію з кісток.

На що варто звернути увагу

Щоб краще засвоїлися усі корисні елементи моркви, її краще їсти з жирами: мигдалем, фундуком, волоським горіхом, сиром 10% жирності або жирними сортами риби (лосось, скумбрія, сьомга), а також з червоною або чорною ікрою, авокадо, яловичиною. А усе тому, що каротиноїди засвоюються виключно за наявності правильних жирів.

Попри усю користь моркви, її потрібно з особливою обережністю додавати у раціон людям з виразкою шлунку, гастритом з підвищеною шлунковою кислотністю, гострим панкреатитом, з індивідуальною непереносністю продукту та алергічними реакціями.