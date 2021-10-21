Десять ідей дизайну ванної кімнати маленького розміру

Маленька ванна кімната - поширене явище в хрущовках, побудованих за радянських часів. Але, незважаючи на це, хочеться мати зручну і комфортну зону для водних процедур, повідомляє Prostobank.

Створити правильний сучасний дизайн інтер'єру ванної в умовах дефіциту вільного місця непросто. Адже потрібно розмістити все найнеобхідніше на кількох квадратних метрах.

Для реального збільшення простору в дуже маленькій ванній кімнаті є тільки один спосіб - перепланування. Площу можна збільшити, об'єднавши кімнату з сусіднім приміщенням. У наших стандартних квартирах зазвичай об'єднуються туалет з ванною або суміщений санвузол з прилеглої комори. Ці варіанти досить скрутні, вони вимагають демонтаж перегородок і труб, узаконення перепланування і т.д. Тому більш доступний варіант - це візуальне збільшення приміщення.

Для маленької ванної кімнати важливі не тільки правильне планування, а і її оздоблення, за допомогою якої можна розширити простір. Професійні дизайнери для цього застосовують різні прийоми.

1. Правильне планування. В основі планування маленької ванної кімнати лежить раціональне використання простору. Відмовтеся від усього зайвого і дрібниць. Залиште раковину, ванну (душ), рушникосушку, шафку для косметики і, якщо вистачає місця, пральну машину. Використовуйте кутове розташування елементів інтер'єру, уникайте великих шаф. Вибирайте меблі й устаткування мінімального розміру з обтічними краями. Для затишку і комфорту бажано заховати всі труби за гіпсокартонну стіну, в якій можна зробити додаткові ніші. Використовуйте всі можливі порожнечі.

2. Світлі та холодні відтінки. Колір для маленького приміщення - це один з основних інструментів візуального збільшення простору. Краще використовувати світлі тони і холодні відтінки. До них можна додати пару яскравих, теплих плям (легкий декор). Чи не «розбивайте» приміщення, використовуючи контрастні кольори на одній стіні. Якщо ви хочете використовувати кілька кольорів у ванній кімнаті, то робіть це на різних стінах. Уникайте оздоблювальних матеріалів з великим зображенням. Краще віддавати перевагу легкому і витонченому малюнку на плитці. Меблі також бажано вибрати в тон з плиткою. «Розчиняючись» в ній, вона як би розширить стіни.

3. Використовуйте дрібну плитку. Найчастіше у ванній кімнаті основним оздоблювальним матеріалом є керамічна плитка. Так ось, чим менше розмір ванної кімнати, тим менше повинна бути плитка. Ідеальний варіант - скляна мозаїка.

4. Дзеркала. Продумуючи дизайн ванної кімнати маленького розміру, не забувайте про дзеркала. Вони відмінно відбивають світло, це допомагає візуально збільшити кімнату. Крім основного дзеркала над раковиною, використовуйте відображаючи елементи на кахлі. Якщо немає місця для дзеркала, повісьте шафку з дзеркальними дверцятами.

5. Глянцева стеля. Відмінне рішення для маленької ванної кімнати - глянсова натяжна стеля, яка діє за принципом дзеркала: відбиваючи світло - збільшує простір. Така стеля має ще одну перевагу - при затопленні зверху, ваша ванна кімната буде в безпеці.

6. Вітражна стіна. Якщо є можливість, частина стіни в маленькій ванній кімнаті можна замінити вітражним або матовим склом, яке буде пропускати світло з іншої кімнати. Таке рішення може стати родзинкою інтер'єру.

7. Компактна сантехніка. Умивальник і раковину вибирайте невеликого розміру. Якщо наявність ванни для вас не принципово, її можна замінити на душову кабіну. Вибирайте модель з прозорим, а не матовим склом. Це заощадить місце.

Якщо ж без ванни ви не уявляєте своє життя, то сьогодні виробники пропонують спеціальну сантехніку, яка призначена саме для маленьких приміщень. Так, наприклад, є комбіновані варіанти: ванна - умивальник, ванна - душ і ін.

8. Двері в малій ванній кімнаті краще встановити так, щоб вони відкривалися назовні. Так, у відкритому стані вони не будуть займати місце в приміщенні.

9. Якщо у ванній кімнаті є унітаз, то його краще встановити на протилежній стороні від дверей. Це звільнить центральну частину кімнати.

10. Гарне освітлення у ванній кімнаті грає важливу роль. Правильно підібране світло підкреслить достойність приміщення і допоможе створити гарний настрій. Освітлення у ванній повинно бути досить яскраве, але без сліпучого спрямованого світла. Використовуйте кілька джерел світла: стельове і бічне освітлення (над дзеркалом або з боків). Можна також встановити підсвічування ванни.

Грамотне планування ванної кімнати, вдале розміщення меблів, компактна сантехніка, правильні оздоблювальні матеріали та гарне освітлення - ось основа вдалого дизайну для малогабаритної ванної кімнати.