Як акуратно почистити рибу на кухні: 3 чудових поради
Іноді так хочеться поласувати рибкою, але при цьому зовсім немає бажання відчувати себе русалкою в рибній лусці. Ми поділимося з вами корисним лайфхаком, як почистити рибу просто, швидко, легко, а головне – чисто для себе і навколишнього простору, повідомляє Сегодня.
Лайфхак 1. Як швидко чистити рибу від луски
- Рибу потрібно помістити в кухонну мийку і ошпарити окропом. Важливо не перетримати її в воді, щоб разом із лускою не злізла шкіра.
- Стіл застеліть кількома шарами паперу – так риба не буде ковзати.
- Проведіть ножем або рибочисткою по обшпареній тушці з боку хвоста до голови проти росту луски.
- Рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись при цьому по всій кухні.
Лайфхак 2. Як чистити рибу прямо у воді
- Часто рибна луска розлітається через те, що вона вже встигла підсохнути. В цьому випадку ніж ходить по ній важко, і потрібні великі зусилля, щоб очистити рибу. А все навколо покривається шаром лусочок.
- Намочіть рибу або ж ненадовго занурте її в миску з водою.
- Якщо риба не дуже велика, не виймайте її з води, а проводьте ті ж маніпуляції за допомогою ножа або рибочистки, що і на сухій поверхні.
- Починайте з хвоста, і луска суцільним шаром злізе з риби з одного та з іншого боку, при цьому не розлітаючись на всі боки, а залишаючись у тій же мисці.
Лайфхак 3. Як незвично почистити рибу зовсім без луски
- З великою рибою сімейства коропових можна вчинити по-іншому. Її можна не чистити в прямому розумінні слова, а зрізати луску суцільним шаром.
- Для цього знадобиться гострий ніж (бажано філейний), який акуратно вводиться з боку хвоста між шкіркою і риб'ячої "бронею".
- За допомогою все того ж ножа акуратно відшаровуйте пласт рибної луски, не відрізаючи його відразу ж по краях – так легше натягнути і зняти більший пласт.
- При цьому найсмачніше в рибі – це шкура – залишається на місці. Метод довгий, вимагає акуратності, зате кухня залишається в ідеальному порядку.
Ольга Козачок