Лікарі розповіли, що не можна робити при болях у шлунку

Однією з найпоширеніших скарг пацієнтів є болі в шлунку. Але багато людей не знають, як з ними справлятися і лише погіршують ситуацію. Американські медики розповіли про те, що не можна робити, якщо болить шлунок, повідомляє Коментарі.

Фахівці відзначили, що в першу чергу потрібно відмовитися від важкої, смаженої і жирної їжі, тому що вона навантажує шлунок і може призвести до більш серйозних порушень. Також лікарі радять уникати алкогольних напоїв, солодкої газованої води, кави, молочних продуктів і цитрусових. Приймати лікарські засоби без консультації лікаря і встановлення точного діагнозу також не рекомендується, тому що самолікування може погіршити стан.

Якщо хочете полегшити больові відчуття, тоді варто пити більше рідини, краще звичайної води, а також вживати продукти, у складі яких є клітковина - складні вуглеводи, що забезпечують правильну роботу кишківника. Як натуральний анальгетик експерти радять приймати настій ромашки, що володіє розслаблювальною і заспокійливою властивістю, і настій вербени лимонної.