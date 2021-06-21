Модні ідеї дизайну дитячої кімнати

Модні ідеї дизайну дитячої кімнати

Експерти радять проводити ремонт в дитячій кімнаті щороку, щоб повністю задовольнити всі потреби малюка, його зростання і зміну захоплень. Малюк росте і розвивається, змінюються його інтереси, ось чому важливо розмістити в дитячій різні предмети для різнобічного розвитку, повідомляє Prostobank.

Під час вибору дизайну дитячої необхідно враховувати смаки та побажання дитини, її стать, вік і особливості характеру. Новонародженому не потрібна окрема кімната. За ним постійно потрібен догляд і догляд, а це легше робити, якщо його ліжко знаходиться в батьківській спальні.

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Малюк дитсадківського віку має велику кількість різноманітних іграшок, для зберігання яких потрібно передбачити зручні місткості.

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Обов'язковий і стіл для ігор, бо в цей період дитина багато малює, збирає конструктор, іншими словами активно розвивається.

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У міру свого зростання діти часто призводять друзів - це значить, що слід максимально скоротити їх пересування в приміщенні.

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При виборі кольору для дитячої кімнати варто врахувати ряд неписаних правил:

  • підлога повинна бути темніше стін;
  • для маленьких дітей вибирайте яскраві та життєрадісні кольори;
  • кожен колір має своє психологічний вплив: червоний, оранжевий - стимулятори, блакитний і зелений заспокоюють і т.д ,;
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  • для гіперактивних дітей краще вибирати спокійні тони, для спокійних і тихих - навпаки;
  • якщо кімната виходить на сонячну сторону, краще віддати перевагу холодним тонам (блакитний, зелений, рожевий);
  • якщо в кімнату рідко потрапляють сонячні промені, то її необхідно оформляти в теплих тонах (жовтий, оранжевий).
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Не забувайте і про безпеку дитячої кімнати:

  • найважливіше - це міцні меблі, без гострих виступів і країв. Бажано, щоб меблі були виготовлені з натуральних, екологічно чистих матеріалів, які не містять фенольних смол і інших отруйних речовин;
  • при наявності високих шаф і полиць необхідно проконтролювати надійність їх кріплень;
  • маленькі діти не повинні спати на верхньому ярусі ліжка, краще віддати перевагу двом роздільним ліжкам;
  • не рекомендується ставити стільці або ліжка біля вікон;
  • ніяких скляних шаф і сервізів;
  • обов'язковий пункт - запобіжні запорки на вікнах;
  • гарячу поверхню радіаторів опалення необхідно захистити ґратами;
  • пам'ятайте про електрику: з міркувань безпеки важливо не забути, що в електричні розетки слід вставляти захисні пластмасові заглушки, а лампи стоїть міцно кріпити до цоколів, ідеальний варіант - використовувати приховану електропроводку.

Ідеї дитячої кімнати для хлопчика:

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Ідеї дитячої кімнати для дівчинки:

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Ідеї дитячої кімнати для двох:

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