Модні ідеї дизайну дитячої кімнати
Експерти радять проводити ремонт в дитячій кімнаті щороку, щоб повністю задовольнити всі потреби малюка, його зростання і зміну захоплень. Малюк росте і розвивається, змінюються його інтереси, ось чому важливо розмістити в дитячій різні предмети для різнобічного розвитку, повідомляє Prostobank.
Під час вибору дизайну дитячої необхідно враховувати смаки та побажання дитини, її стать, вік і особливості характеру. Новонародженому не потрібна окрема кімната. За ним постійно потрібен догляд і догляд, а це легше робити, якщо його ліжко знаходиться в батьківській спальні.
Малюк дитсадківського віку має велику кількість різноманітних іграшок, для зберігання яких потрібно передбачити зручні місткості.
Обов'язковий і стіл для ігор, бо в цей період дитина багато малює, збирає конструктор, іншими словами активно розвивається.
У міру свого зростання діти часто призводять друзів - це значить, що слід максимально скоротити їх пересування в приміщенні.
При виборі кольору для дитячої кімнати варто врахувати ряд неписаних правил:
- підлога повинна бути темніше стін;
- для маленьких дітей вибирайте яскраві та життєрадісні кольори;
- кожен колір має своє психологічний вплив: червоний, оранжевий - стимулятори, блакитний і зелений заспокоюють і т.д ,;
- для гіперактивних дітей краще вибирати спокійні тони, для спокійних і тихих - навпаки;
- якщо кімната виходить на сонячну сторону, краще віддати перевагу холодним тонам (блакитний, зелений, рожевий);
- якщо в кімнату рідко потрапляють сонячні промені, то її необхідно оформляти в теплих тонах (жовтий, оранжевий).
Не забувайте і про безпеку дитячої кімнати:
- найважливіше - це міцні меблі, без гострих виступів і країв. Бажано, щоб меблі були виготовлені з натуральних, екологічно чистих матеріалів, які не містять фенольних смол і інших отруйних речовин;
- при наявності високих шаф і полиць необхідно проконтролювати надійність їх кріплень;
- маленькі діти не повинні спати на верхньому ярусі ліжка, краще віддати перевагу двом роздільним ліжкам;
- не рекомендується ставити стільці або ліжка біля вікон;
- ніяких скляних шаф і сервізів;
- обов'язковий пункт - запобіжні запорки на вікнах;
- гарячу поверхню радіаторів опалення необхідно захистити ґратами;
- пам'ятайте про електрику: з міркувань безпеки важливо не забути, що в електричні розетки слід вставляти захисні пластмасові заглушки, а лампи стоїть міцно кріпити до цоколів, ідеальний варіант - використовувати приховану електропроводку.