Модні ідеї дизайну дитячої кімнати

Експерти радять проводити ремонт в дитячій кімнаті щороку, щоб повністю задовольнити всі потреби малюка, його зростання і зміну захоплень. Малюк росте і розвивається, змінюються його інтереси, ось чому важливо розмістити в дитячій різні предмети для різнобічного розвитку, повідомляє Prostobank.

Під час вибору дизайну дитячої необхідно враховувати смаки та побажання дитини, її стать, вік і особливості характеру. Новонародженому не потрібна окрема кімната. За ним постійно потрібен догляд і догляд, а це легше робити, якщо його ліжко знаходиться в батьківській спальні.

Малюк дитсадківського віку має велику кількість різноманітних іграшок, для зберігання яких потрібно передбачити зручні місткості.

Обов'язковий і стіл для ігор, бо в цей період дитина багато малює, збирає конструктор, іншими словами активно розвивається.

У міру свого зростання діти часто призводять друзів - це значить, що слід максимально скоротити їх пересування в приміщенні.

При виборі кольору для дитячої кімнати варто врахувати ряд неписаних правил:

підлога повинна бути темніше стін;

для маленьких дітей вибирайте яскраві та життєрадісні кольори;

кожен колір має своє психологічний вплив: червоний, оранжевий - стимулятори, блакитний і зелений заспокоюють і т.д ,;

для гіперактивних дітей краще вибирати спокійні тони, для спокійних і тихих - навпаки;

якщо кімната виходить на сонячну сторону, краще віддати перевагу холодним тонам (блакитний, зелений, рожевий);

якщо в кімнату рідко потрапляють сонячні промені, то її необхідно оформляти в теплих тонах (жовтий, оранжевий).

Не забувайте і про безпеку дитячої кімнати:

найважливіше - це міцні меблі, без гострих виступів і країв. Бажано, щоб меблі були виготовлені з натуральних, екологічно чистих матеріалів, які не містять фенольних смол і інших отруйних речовин;

при наявності високих шаф і полиць необхідно проконтролювати надійність їх кріплень;

маленькі діти не повинні спати на верхньому ярусі ліжка, краще віддати перевагу двом роздільним ліжкам;

не рекомендується ставити стільці або ліжка біля вікон;

ніяких скляних шаф і сервізів;

обов'язковий пункт - запобіжні запорки на вікнах;

гарячу поверхню радіаторів опалення необхідно захистити ґратами;

пам'ятайте про електрику: з міркувань безпеки важливо не забути, що в електричні розетки слід вставляти захисні пластмасові заглушки, а лампи стоїть міцно кріпити до цоколів, ідеальний варіант - використовувати приховану електропроводку.

Ідеї дитячої кімнати для хлопчика:

Ідеї дитячої кімнати для дівчинки:

Ідеї дитячої кімнати для двох: