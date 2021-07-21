Косметика з пробіотиками: як працює і кому вона необхідна

Все більшої популярності в косметології набирає догляд з пробіотиками, адже такі косметичні засоби обіцяють загальне оздоровлення і омолодження шкіри. Розберемося, як вони працюють, повідомляє Вона.

Засоби з пробіотиками: що це таке

Пробіотик – це біфідобактерії і лактобактерії, які часто використовують і з лікувальною та профілактичною метою. По суті, це живі корисні бактерії, і вони мають позитивний вплив на стан шкіри. У виробництві косметики використовують не саму бактерію, а її похідні у вигляді лізатів і фільтратів – вони допомагають зміцнити природний захисний бар’єр шкіри, освітлюють пігментацію, зменшують запалення або сприяють виробленню керамідів.

Процес виглядає приблизно так: бактеріальні культури висіваються в живильне молочне середовище, культивуються, потім піддаються гідролізу за допомогою харчових ферментів. У підсумку виходить продукт життєдіяльності бактерій, що складається з вільних амінокислот, різних пептидів, дисахаридів, полісахаридів, фракцій цитоплазми, продуктів метаболізму бактерій – своєрідний імуномодулюючий коктейль, який створює на поверхні шкіри оптимальне середовище для розмноження нормальної мікрофлори. Тому догляд з пробіотиками косметологи називають найкращим помічником для прискорення процесів регенерації, захисту від навколишнього середовища, а також створення бар’єру від появи запалень і передчасного старіння. Особливо необхідна пробіотична підтримка після стресових впливів на шкіру – сонячного випромінювання, перепадів температур, а також агресивних косметичних процедур.

Кому підійде косметика з пробіотиками

Головна перевага косметики з пробіотиками полягає в тому, що вона підтримує природну мікрофлору шкіри і усуває шкідливі бактерії. Тому, якщо турбують висипання, подразнення або запалення, такі засоби можуть допомогти вирішити проблему.

Крім того, пробіотики відновлюють і зміцнюють захисний бар’єр шкіри, так як беруть участь в процесі формування церамідів. Саме тому догляд з лактобактеріями підійде сухій і чутливій шкірі.

Також пробіотики – джерело молочної кислоти, яка стимулює вироблення гіалуронової кислоти і покращує структуру колагену в клітинах шкіри, тому косметика з ними в складі зможе суттєво поліпшити стан шкіри з віковими змінами. А ще пробіотики чудово нейтралізують вільні радикали, тому вважаються хорошими антиоксидантами.

Косметика з пробіотиками чудово підходить жінкам з сухою, стягнутою, проблемною, схильною до акне, чутливою, ослабленою і в’янучою шкірою. Знайти сьогодні такий цінний компонент можна практично в будь-якому засобі. Найчастіше косметологи радять використовувати сироватки з пробіотиками, адже концентрація активних речовин в них набагато вища. Такий догляд відновлює природну мікрофлору шкіри, прискорює процеси регенерації, підвищує пружність, зменшує глибину зморшок, відновлює бар’єрні функції шкіри, а також перешкоджає втраті вологи в клітинах шкіри. Наносити сироватку можна вранці і ввечері на тонізовану трішки вологу шкіру.

Також зустріти біфідобактерії можна в різних масках для обличчя. Наприклад, альгінатні маски з пробіотиками сприяють прискоренню синтезу природного колагену і волокон еластину, а також володіють регенеруючими властивостями і підвищують пружність шкіри. А тканинні маски з ферментованим компонентами, наприклад, з ферментами рисових висівок, надають регенеруючу дію на шкіру, заспокоюють і знімають почервоніння, а також насичують її корисними компонентами.

Не варто забувати про очищення шкіри – пробіотики в складі гелів і тоніків розгладжують зморшки, вирівнюють рельєф шкіри і надають обличчю свіжого, сяючого вигляду, але найголовніше – такі косметичні засоби поступово відновлюють мікрофлору шкіри, а значить, оздоровлюють її в цілому.