Запаморочення: причини, діагностика та лікування

Після різкого підйому з ліжка голова може закрутитися у кожного - це нормальне явище, яке швидко проходить само собою. Але якщо запаморочення стали турбувати вас систематично і без явної причини, варто звернутися до лікаря. Про що може сигналізувати запаморочення і як з ним боротися, розповіла невропатолог вищої категорії Наталія Гомоненко, повідомляє Одесская жизнь.

Запаморочення - це не хвороба, а симптом

Запаморочення - це стан, при якому людині здається, що його власне тіло або навколишній простір рухається або обертається в певну сторону (системне / справжнє запаморочення). Якщо ж ви просто відчуваєте загальне відчуття хиткості, втрати рівноваги - таке запаморочення називається не системним.

Як правило, запаморочення - це не окрема патологія, а симптом ряду захворювань, причому вельми поширений, - в неврології він стоїть на другому місці після найбільш «популярних» скарг на головний біль.

Причини запаморочень

Спровокувати запаморочення можуть як фізіологічні (природні) причини, так і патологічні (що виникли в результаті захворювання). До перших відносяться сильний стрес або переляк, перевтома, низькокалорійна дієта, надмірна або специфічна фізичне навантаження, прийом деяких ліків. Навіть у абсолютно здорових людей голова може закрутитися при погляді з великої висоти, тривалому закиданні голови назад (наприклад, під час поклейки шпалер).

Основні патологічні причини, що викликають запаморочення, - це остеохондроз і грижі шийного відділу хребта, порушення мозкового кровообігу, захворювання внутрішнього вуха і вестибулярного апарату, серцево-судинні патології (гіпертонія, аритмія і т.д.). Викликати запаморочення можуть також пухлини головного мозку, неврологічні патології (мігрень, хвороба Альцгеймера і Паркінсона), анемія, цукровий діабет.

Викликаємо «швидку»

Якщо запаморочення триває більше години і / або супроводжується такими симптомами, як нудота, блювота (особливо багаторазова), сильна слабкість, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, порушення зору або мови, втрата свідомості, потрібно викликати «швидку».

Перша допомога при запамороченні

Фізіологічні причини, як правило, викликають не системне запаморочення, ознаки якого проходять самі після усунення провокуючих чинників. Тривожитися варто тільки в тому випадку, якщо напади неодноразово, а повторюються регулярно і стають тривалими. В цілому при відчутті, що вас «веде», потрібно заспокоїтися і прийняти таке положення, при якому ви відчуваєте себе стійко.

Якщо запаморочення виникло на вулиці, сядьте на лавку або зупиніться і зіпріться об стіну будівлі або забір, уникайте нахилів і поворотів голови в бік.

Якщо вдома, то найкраще лягти так, щоб голова, шия і плечі перебували на одному рівні (наприклад, на невисокій подушці). Треба розстебнути тісний одяг, випити склянку води і глибоко подихати, концентруючись на процесі вдиху-видиху.

Діагностика і лікування запаморочення

Якщо ви періодично відчуваєте симптоми запаморочення, необхідна консультація невропатолога. Щоб лікар зміг встановити причину вашого стану, як можна докладніше опишіть йому свої відчуття, - від цього буде залежати план обстеження і лікування.

Можуть бути призначені аналізи сечі і крові (загальний і біохімічний), рентген шийного відділу хребта, доплерографія судин голови і шиї, комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія головного мозку, електрокардіограма, вестибулярні тести. Іноді потрібні також консультації вертебролога, офтальмолога або лора. Симптоматична терапія запаморочення зазвичай проводиться паралельно з лікуванням основного захворювання. Крім прийому медикаментів, призначаються спеціальні вправи для тренування вестибулярного апарату, дієта і дотримання режиму дня.

З народних засобів, за погодженням з особистим лікарем, застосовуються настій квіток глоду, кореня імбиру, насіння петрушки.

Ірина Лебединець