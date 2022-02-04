Самомасаж голови: як і навіщо робити

Масаж це завжди приємно. Незалежно від того, робить його професіонал або ви самі вирішили трохи побалувати себе. Дотики викликають приємні відчуття, так само виробляється гормон окситоцин, завдяки йому знижується рівень занепокоєння, повідомляє Womlifeclub.

Особливо приємним і по-справжньому розслаблюючим можна назвати масаж голови та обличчя. Ці два види масажу цілюще впливають на стан нашої нервової системи. Завдяки їм можна отримати комплексне розслаблення всього тіла. Оскільки ці зони пов'язані між собою, робити потрібно обидва види масажу за один сеанс, щоб досягти необхідного ефекту. Самомасаж обличчя містить і масаж зони декольте - це особливо актуально для представниць прекрасної статі, адже з роками вона стає менш привабливою.

Самомасаж голови необхідно робити разом з розслабленням шиї. Розслабити шию можна за допомогою масажу або за допомогою спеціальних вправ. Які вправи розслаблюють м'язи шиї, як зробити самомасаж голови? Дивіться докладніше у відео.