Колаген, гіалуронова кислота і біотин: особлива користь

З роками люди змінюються зовні і помічають, що шкіра вже не виглядає такою бархатистою, як у юності. На ній з'являються зморшки, набряки і пігментація. А з настанням менопаузи жінки починають шукати спосіб утримати молодість за допомогою кремів, харчових добавок і різних процедур, повідомляє Сlutch.

Які речовини допомагають зберегти природну красу шкіри?

Чим корисний колаген?

Колаген – популярний компонент антивікових засобів по догляду за обличчям. Це – з'єднувальний білок, завдяки якому підтримується пружність і тонус шкіри. Вітамін С сприяє виробленню колагену. Однак мало хто знає, що його потребує не тільки шкіра, але також суглоби і зв'язки.

Організм активно виробляє колаген до 25 років, після чого протягом наступних п'яти років втрачається 30% і з кожним роком – ще по 2%. В результаті гормональної перебудови в 40-45 років на обличчі з'являються глибокі зморшки, мішки і синці під очима.

Завдяки розробкам сучасної медицини з'явилося кілька способів наситити організм колагеном. У невеликих кількостях він міститься в м'ясі, але оскільки знайти цей білок можна не у всіх тканинах тварин, порції буде недостатньо. Тому найдоступніше й найоптимальніше з джерел – колагенові пептиди. Їх отримують природним способом з білка колагену.

Колагенові пептиди вживають не тільки жінки, які хочуть втримати молодість, але навіть професійні спортсмени. Атлети приймають харчові добавки з колагеном, щоб зберегти здоров'я суглобів і в комплексі вилікувати хвороби сполучних тканин на початкових стадіях.

Як працює гіалуронова кислота?

Гіалуронова кислота є ще одним важливим будівельним матеріалом організму. Вона міститься в сполучних тканинах і тканинах нервової системи, кістках, у всіх біологічних рідинах людини, але 50% її кількості знаходиться в шкірі. Являє собою желеподібну матерію. Тільки одна молекула гіалуронової кислоти утримує вологу до тисячі разів більше своєї ваги і, таким чином, допомагає воді зберегтися в тканинах. Відповідно, завдяки їй шкіра залишається пружною, м'якою, нормалізується робота сальних залоз.

Ця кислота впливає на регенерацію клітин і сприяє омолодженню, адже саме за рахунок достатньої кількості води в організмі шкіра виглядає свіжою і зберігає тонус. Гіалуронка створює на дермі невидиму плівку, яка вберігає її від несприятливих факторів навколишнього середовища, включаючи палюче сонце на вулиці в теплу пору року і сухе повітря в приміщенні – в холодну. Також вона сприяє виробленню вище згаданого колагену.

Гіалуронова кислота рідна організму. Вона активно виробляється до 25 років, але природні запаси зменшуються. Кислота проникає в найглибші шари дерми, які потребують інтенсивного зволоження, тому верхні шари починають в'янути. З цієї причини її додають в омолоджуючі засоби для догляду за шкірою і харчові добавки, які приносять користь всьому організму.

Що таке біотин?

Біотин ще називають вітаміном В7, який організм потребує в невеликих порціях. Він сприяє виробленню глюкози для енергії, жирних амінокислот – для будови білків, а також важливий для шкіри, волосся, нігтів, оскільки забезпечує оновлення клітин і сприяє метаболізму. Саме тому біотин відомий як «вітамін краси». Виробляється бактеріями травного тракту.

Біотин міститься в бобах, яєчному жовтку, дріжджах, печінці та нирках. Також його додають до складу омолоджуючих кремів, які сприяють регенерації шкіри. А разом з тим дослідження показали, що вітамін В7 приносить особливу користь волоссю: при нестачі вони починають тьмяніти, слабшати і випадати.

Лена Феськова