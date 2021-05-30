Вчені експериментально підтвердили існування "ефекту дверного отвору"

Психологи з Університету Бонда в Австралії провели серію експериментів з виявлення так званого "ефекту дверного отвору". Суть феномена в тому, що коли людина змінює місце розташування і входить в нове приміщення, то його мозок часом втрачає зв'язок з попередньою завданням. Наша свідомість як би "обнуляється", звільняється для вирішення нових завдань, навіть якщо попередня була дуже важлива, але виявилася кинута на півдорозі, повідомляє Техкульт.

В ході експерименту 74 добровольця переміщалися у віртуальній реальності між кімнатами, виконуючи нескладні завдання, на кшталт запам'ятовування кількості побачених предметів одного кольору. Спочатку ефект не проявлявся, і тоді випробувачі почали збільшувати навантаження, додаючи все нові завдання. Через кілька ітерацій, коли мозок виявився перевантажений роботою, він перейшов в уразливий стан, і проявився той самий феномен - при переході до нового приміщення в ВР випробовувані відчували щось на кшталт різкого «стирання пам'яті» і дивувалися, що сталося.

На практиці ми можемо зіткнутися з даними ефектом в торговому центрі - поки проходиш повз бутиків, мозок налаштований на одну хвилю, але варто вийти на парковку, як він тут же перемикається. Якщо це сталося позапланово, є ризик забути купити те, що було потрібно. За схожим причин люди втрачають речі, забувають в різних місцях дітей і домашніх вихованців, стикаються з труднощами на роботі. На жаль, організувати світ за принципом єдиного простору без кордонів неможливо, а тому треба ретельно планувати свою діяльність, щоб уникнути прикрих недоглядів, викликаних особливостями нашої психіки.