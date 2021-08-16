Приготувати фітнес-батончики вдома: прості рецепти

Приготувати фітнес-батончики вдома: прості рецепти

Фітнес-батончики - досить спірний продукт. Коли в магазинах тільки з'явилися ароматні хрустяшки в яскравих упаковках, здавалося, ось він: ідеальний десерт, повідомляє Вести.

Кінець мукам на несолодких дієтах, можна їсти і не товстіти. Але зовсім скоро ейфорія стихла, а їй на зміну прийшли сумні вердикти лікарів і тренерів: в популярних фітнес-батончиках занадто багато цукру, схуднути з ними неможливо, і всі ми попалися на лихий гачок маркетологів.

Корисні фітнес-батончики: правда чи міф?

Звичайно правда. Корисні ласощі є, але за однієї з умов: або це буде коштувати дуже дорого, або доведеться робити їх самостійно. Може здатися, що це складно, проте приготувати фітнес-батончики в домашніх умовах - справа вправності і 20 хвилин часу. До того ж, ви точно будете знати, що їсте: без прихованих інгредієнтів в складі і незрозумілих термінів.

Фітнес-батончики з сиром

Час приготування: 30 хвилин

Кожен поважаючий себе поціновувач правильного харчування знає, як важливо дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів. У цьому допоможе сирний батончик.

Інгредієнти:

  • сир - 200 г;
  • вівсяні пластівці - 5 ст.л .;
  • висівки - 1 ч. л .;
  • мед - 1 ч.л.

Приготування:

  • Поставте духовку розігріватися до 150 градусів.
  • Всі інгредієнти змішати і перемолоти в блендері.
  • З готової суміші формуємо батончики (будьте уважні: їх товщина повинна бути від 0,5 до 1 см, інакше вони не пропечуться або згорять).
  • Викладаємо батончики на деко і відправляємо в духовку на 20 хвилин.
  • Викладіть їх на тарілку, дайте трохи охолонути, після чого смажте кожен батончик краплею меду.
  • Враховуйте, що мед не можна розігрівати вище 60 градусів, інакше він втрачає поживні властивості!

Фітнес-батончики з йогуртом

Час приготування: 40 хвилин

Йогурт - відмінна штука в плані допомоги кишечнику. Він здатний поліпшити травлення і зміцнити імунітет, а в складі батончика максимально підвищити його користь.

Інгредієнти:

  1. насіння соняшнику - 50 г
  2. арахіс - 90 г
  3. кунжут - 50 г
  4. вівсяні пластівці - 50 г
  5. фінік - 120 г
  6. йогурт - 50 г
  7. масло - 1 ч. л.
  8. мед або сироп за смаком - 1 ч. л.

Приготування:

  • Вівсяні пластівці залийте йогуртом і дайте йому вбратися.
  • Поставте духовку розігріватися до 180 градусів.
  • Попередньо очищений арахіс подрібніть в блендері разом з маслом і медом.
  • Окремо з'єднайте насіння і кунжут, додайте до них подрібнений арахіс, фініки і замочену вівсянку.
  • Отриману масу перемішайте і рівномірно розподіліть по деко, застеленому папером для випічки.
  • Відправляємо наші батончики в духовку на 12-15 хвилин. Як тільки батончики підрум'яняться, сміливо діставайте їх.

Фітнес-батончики зі сметаною

Час приготування: 1,5 години

Сметана - досить поживний продукт, тому робить фітнес-батончик ще більш поживним, ніж зазвичай. Пам'ятайте про це, коли плануєте свій раціон. Така штука цілком може замінити прийом їжі.

Інгредієнти:

  1. сметана - 50 г
  2. фінік - 100 г
  3. курага - 100 г
  4. родзинки - 60 г
  5. яблуко - 150 г
  6. рослинне масло - 2 ст. л.
  7. вівсяні пластівці - 40 г
  8. мигдальна борошно - 40 г
  9. імбир - 1 ч. л.

Приготування:

  1. Поставте духовку розігріватися до 120 градусів.
  2. Дрібно наріжте яблука, кураги і фініки.
  3. Збийте в блендері до однорідної маси яблука разом з імбиром і сметаною.
  4. Окремо з'єднайте подрібнену курагу, фініки, яблучну суміш, родзинки, мигдалеве борошно, вівсянку і рослинне масло. Ретельно перемішайте.
  5. Отриману суміш викласти на деко, застеливши його папером для випічки.
  6. Надішліть деко в духовку на 1,5 години.
  7. Дайте суміші охолонути і наріжте батончики зручного розміру.
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