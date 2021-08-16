Приготувати фітнес-батончики вдома: прості рецепти

Фітнес-батончики - досить спірний продукт. Коли в магазинах тільки з'явилися ароматні хрустяшки в яскравих упаковках, здавалося, ось він: ідеальний десерт, повідомляє Вести.

Кінець мукам на несолодких дієтах, можна їсти і не товстіти. Але зовсім скоро ейфорія стихла, а їй на зміну прийшли сумні вердикти лікарів і тренерів: в популярних фітнес-батончиках занадто багато цукру, схуднути з ними неможливо, і всі ми попалися на лихий гачок маркетологів.

Корисні фітнес-батончики: правда чи міф?

Звичайно правда. Корисні ласощі є, але за однієї з умов: або це буде коштувати дуже дорого, або доведеться робити їх самостійно. Може здатися, що це складно, проте приготувати фітнес-батончики в домашніх умовах - справа вправності і 20 хвилин часу. До того ж, ви точно будете знати, що їсте: без прихованих інгредієнтів в складі і незрозумілих термінів.

Фітнес-батончики з сиром

Час приготування: 30 хвилин

Кожен поважаючий себе поціновувач правильного харчування знає, як важливо дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів. У цьому допоможе сирний батончик.

Інгредієнти:

сир - 200 г;

вівсяні пластівці - 5 ст.л .;

висівки - 1 ч. л .;

мед - 1 ч.л.

Приготування:

Поставте духовку розігріватися до 150 градусів.

Всі інгредієнти змішати і перемолоти в блендері.

З готової суміші формуємо батончики (будьте уважні: їх товщина повинна бути від 0,5 до 1 см, інакше вони не пропечуться або згорять).

Викладаємо батончики на деко і відправляємо в духовку на 20 хвилин.

Викладіть їх на тарілку, дайте трохи охолонути, після чого смажте кожен батончик краплею меду.

Враховуйте, що мед не можна розігрівати вище 60 градусів, інакше він втрачає поживні властивості!

Фітнес-батончики з йогуртом

Час приготування: 40 хвилин

Йогурт - відмінна штука в плані допомоги кишечнику. Він здатний поліпшити травлення і зміцнити імунітет, а в складі батончика максимально підвищити його користь.

Інгредієнти:

насіння соняшнику - 50 г арахіс - 90 г кунжут - 50 г вівсяні пластівці - 50 г фінік - 120 г йогурт - 50 г масло - 1 ч. л. мед або сироп за смаком - 1 ч. л.

Приготування:

Вівсяні пластівці залийте йогуртом і дайте йому вбратися.

Поставте духовку розігріватися до 180 градусів.

Попередньо очищений арахіс подрібніть в блендері разом з маслом і медом.

Окремо з'єднайте насіння і кунжут, додайте до них подрібнений арахіс, фініки і замочену вівсянку.

Отриману масу перемішайте і рівномірно розподіліть по деко, застеленому папером для випічки.

Відправляємо наші батончики в духовку на 12-15 хвилин. Як тільки батончики підрум'яняться, сміливо діставайте їх.

Фітнес-батончики зі сметаною

Час приготування: 1,5 години

Сметана - досить поживний продукт, тому робить фітнес-батончик ще більш поживним, ніж зазвичай. Пам'ятайте про це, коли плануєте свій раціон. Така штука цілком може замінити прийом їжі.

Інгредієнти:

сметана - 50 г фінік - 100 г курага - 100 г родзинки - 60 г яблуко - 150 г рослинне масло - 2 ст. л. вівсяні пластівці - 40 г мигдальна борошно - 40 г імбир - 1 ч. л.

Приготування: