Приготувати фітнес-батончики вдома: прості рецепти
Фітнес-батончики - досить спірний продукт. Коли в магазинах тільки з'явилися ароматні хрустяшки в яскравих упаковках, здавалося, ось він: ідеальний десерт, повідомляє Вести.
Кінець мукам на несолодких дієтах, можна їсти і не товстіти. Але зовсім скоро ейфорія стихла, а їй на зміну прийшли сумні вердикти лікарів і тренерів: в популярних фітнес-батончиках занадто багато цукру, схуднути з ними неможливо, і всі ми попалися на лихий гачок маркетологів.
Корисні фітнес-батончики: правда чи міф?
Звичайно правда. Корисні ласощі є, але за однієї з умов: або це буде коштувати дуже дорого, або доведеться робити їх самостійно. Може здатися, що це складно, проте приготувати фітнес-батончики в домашніх умовах - справа вправності і 20 хвилин часу. До того ж, ви точно будете знати, що їсте: без прихованих інгредієнтів в складі і незрозумілих термінів.
Фітнес-батончики з сиром
Час приготування: 30 хвилин
Кожен поважаючий себе поціновувач правильного харчування знає, як важливо дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів. У цьому допоможе сирний батончик.
Інгредієнти:
- сир - 200 г;
- вівсяні пластівці - 5 ст.л .;
- висівки - 1 ч. л .;
- мед - 1 ч.л.
Приготування:
- Поставте духовку розігріватися до 150 градусів.
- Всі інгредієнти змішати і перемолоти в блендері.
- З готової суміші формуємо батончики (будьте уважні: їх товщина повинна бути від 0,5 до 1 см, інакше вони не пропечуться або згорять).
- Викладаємо батончики на деко і відправляємо в духовку на 20 хвилин.
- Викладіть їх на тарілку, дайте трохи охолонути, після чого смажте кожен батончик краплею меду.
- Враховуйте, що мед не можна розігрівати вище 60 градусів, інакше він втрачає поживні властивості!
Фітнес-батончики з йогуртом
Час приготування: 40 хвилин
Йогурт - відмінна штука в плані допомоги кишечнику. Він здатний поліпшити травлення і зміцнити імунітет, а в складі батончика максимально підвищити його користь.
Інгредієнти:
- насіння соняшнику - 50 г
- арахіс - 90 г
- кунжут - 50 г
- вівсяні пластівці - 50 г
- фінік - 120 г
- йогурт - 50 г
- масло - 1 ч. л.
- мед або сироп за смаком - 1 ч. л.
Приготування:
- Вівсяні пластівці залийте йогуртом і дайте йому вбратися.
- Поставте духовку розігріватися до 180 градусів.
- Попередньо очищений арахіс подрібніть в блендері разом з маслом і медом.
- Окремо з'єднайте насіння і кунжут, додайте до них подрібнений арахіс, фініки і замочену вівсянку.
- Отриману масу перемішайте і рівномірно розподіліть по деко, застеленому папером для випічки.
- Відправляємо наші батончики в духовку на 12-15 хвилин. Як тільки батончики підрум'яняться, сміливо діставайте їх.
Фітнес-батончики зі сметаною
Час приготування: 1,5 години
Сметана - досить поживний продукт, тому робить фітнес-батончик ще більш поживним, ніж зазвичай. Пам'ятайте про це, коли плануєте свій раціон. Така штука цілком може замінити прийом їжі.
Інгредієнти:
- сметана - 50 г
- фінік - 100 г
- курага - 100 г
- родзинки - 60 г
- яблуко - 150 г
- рослинне масло - 2 ст. л.
- вівсяні пластівці - 40 г
- мигдальна борошно - 40 г
- імбир - 1 ч. л.
Приготування:
- Поставте духовку розігріватися до 120 градусів.
- Дрібно наріжте яблука, кураги і фініки.
- Збийте в блендері до однорідної маси яблука разом з імбиром і сметаною.
- Окремо з'єднайте подрібнену курагу, фініки, яблучну суміш, родзинки, мигдалеве борошно, вівсянку і рослинне масло. Ретельно перемішайте.
- Отриману суміш викласти на деко, застеливши його папером для випічки.
- Надішліть деко в духовку на 1,5 години.
- Дайте суміші охолонути і наріжте батончики зручного розміру.