Чому дітям і підліткам вимірюють тиск на обох руках
Вчені з дитячого науково-дослідного інституту Мердока (Австралія) встановили, що тиск дітям і підліткам слід вимірювати на обох руках. Оскільки у багатьох дітей спостерігаються істотні відмінності в показниках тиску залежно від того, яка рука використовувалася для вимірювання, повідомляє UkrMedia.
Ці відмінності можуть призвести до помилок у діагнозі.
У дослідженні фахівців взяли участь 118 дітей у віці від 7 до 18 років, набраних з денної кардіологічної клініки в Мельбурні. Кожній дитині протягом усього експерименту вимірювали тиск на обох руках.
За результатами дослідження, вчені виявили, що у кожної четвертої здорової дитини є різниця між тиском на правій руці і на лівій. Ця різниця була у два рази більша в учасників, які перенесли операцію на аорті, яку часто роблять немовлятам з вродженими вадами серця.
"Якщо різниця артеріального тиску перевищує п'ять міліметрів ртутного стовпа, можна поставити помилковий діагноз. Але у дітей різниця може перевищувати десять міліметрів. Це може призвести до неможливості ідентифікувати першу або другу стадію гіпертензії. Оскільки артеріальний тиск, виміряний на правій і лівій руці дитини, часто різниться, важливо проводити вимірювання на обох руках, щоб поставити правильний діагноз. Точна оцінка артеріального тиску у дітей має вирішальне значення для визначення потенційного ризику пошкодження серця і кровоносних судин", — каже Мелані Кларк, провідний автор дослідження.