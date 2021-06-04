Чому дітям і підліткам вимірюють тиск на обох руках

Вчені з дитячого науково-дослідного інституту Мердока (Австралія) встановили, що тиск дітям і підліткам слід вимірювати на обох руках. Оскільки у багатьох дітей спостерігаються істотні відмінності в показниках тиску залежно від того, яка рука використовувалася для вимірювання, повідомляє UkrMedia.

Ці відмінності можуть призвести до помилок у діагнозі.

У дослідженні фахівців взяли участь 118 дітей у віці від 7 до 18 років, набраних з денної кардіологічної клініки в Мельбурні. Кожній дитині протягом усього експерименту вимірювали тиск на обох руках.

За результатами дослідження, вчені виявили, що у кожної четвертої здорової дитини є різниця між тиском на правій руці і на лівій. Ця різниця була у два рази більша в учасників, які перенесли операцію на аорті, яку часто роблять немовлятам з вродженими вадами серця.